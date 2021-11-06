Белоруссия и Украина подписали новый засекреченный энергоконтракт

Белоруссия и Украина подписали новый засекреченный энергоконтракт
Фото: Mykola Miakshykov/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Детали сделки не выдает ни одна из сторон

Поставки электроэнергии на Украину начались 6 ноября. Об этом сообщили в Минэнерго республики. Неожиданно между Минском и Киевом был заключен месячный контракт, хотя ранее речь шла лишь об аварийных поставках, которые по версии белорусской стороны были направлены к соседу 2 ноября. Украинское Министерство энергетики получение электричества опровергало. 

В Белоруссии заявили, что в течение всего ноября будут осуществляться поставки энергии украинской стороне. Странам удалось подписать контракт, но на каких условиях – никто не распространяется. 

"График поставок сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования", – объяснили в Минэнерго Белоруссии. 

Согласно сообщению пресс-службы Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии, поставки из Белоруссии на Украину действительно начнутся 6 ноября на коммерческих условиях. Электричество будет поступать с 00:00 по 23:00 ежедневно, мощность составит 5 МВт в течение дня и не будет меняться, передает "Газета.ру".

Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что Минску и Киеву так и не удалось договориться по энергоконтракту, из-за чего поставок в течение всего ноября можно не ждать. Единственным решением спорной ситуации стало бы намерение киевских властей пойти на некоторые уступки России и Белоруссии, но к тому моменту сделать это они были не готовы. 

Источник: Минэнерго Официальный ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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