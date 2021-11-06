Россия и ОПЕК+ отмахнулись от требований Байдена по нефти

Россия и ОПЕК+ отмахнулись от требований Байдена по нефти
Фото: eye ubiquitous / hutchison/www.globallookpress.com
У группы есть свои причины не наращивать добычу голубого топлива

Из-за пандемии в 2020 году цены на нефть рухнули. Однако к ноябрю этого года стоимость черного золота не просто восстановилась, а бьет семилетние рекорды. На этом фоне президент США Джо Байден потребовал от России и других государств, которые экспортируют это ископаемое топливо, умножить объемы добычи, но встретил решительный отпор. ОПЕК+ отказалась наращивать добычу нефти по требованию Байдена.

В начале ноября Байден обвинял РФ и другие страны в том, что цена на нефть и бензин дорожает именно из-за их нежелания качать больше топлива. Громкие слова главы Белого дома никак не пошатнули уверенность импортеров нефти в правильности своих действий. 

Как стало известно изданию The New York Times, ежемесячная встреча ОПЕК+ 4 ноября завершилась тем, что страны пришли к единому мнению, что нужно сохранять увеличение добычи черного золота на 400 баррелей в сутки, как и было ранее решено. Напомним, в организацию, которую возглавляет РФ и Саудовская Аравия, входят 23 страны. 

Такое решение группа объяснила необходимостью сохранять "стабильность и сбалансированность нефтяного рынка". Представители объединения же напомнили, что должны как хранители рынка следить за тем, чтобы не нарушался баланс – объемы добычи не могут превышать существующий спрос. Также Байдену и его администрации, настаивавших на изменении этой формулы, порекомендовали переключить свое внимание на рынок голубого топлива, который этой осенью продемонстрировал небывалую нестабильность. Например, стоимость газа с марта возросла пятикратно, тогда как нефть марки Brent – лишь на треть. 

Представитель Саудовской Аравии Бхушана Бахри и вовсе попросил США не критиковать группу, которая регулирует добычу нефти лучше, чем это происходит в других рынках. 

Издание пишет, что у группы есть свои причины отказать Байдену. Во-первых, пандемия все еще может негативно повлиять на цены. Во-вторых, поставка больших объемов топлива приведет к тому, что производители окажутся в будущем не удел. В-третьих, странам не нравится, что подобные призывы делает Запад, который стремится перейти к зеленой энергетике и забыть про нефть. Авторы материала также не исключают, что у экспортеров, на самом деле, нет уже таких запасов нефти, чтобы многократно увеличивать ее добычу. 

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, как США подняли цены на российскую нефть. 

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Ухудшение ситуации в Белоруссии насторожило ОБСЕ: 35 стран обратились к Лукашенко

Запущен Венский механизм

Белорусские солдаты начали стрелять в поляков на границе - СМИ

Варшава обвиняет Минск в провокациях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей