У группы есть свои причины не наращивать добычу голубого топлива

Из-за пандемии в 2020 году цены на нефть рухнули. Однако к ноябрю этого года стоимость черного золота не просто восстановилась, а бьет семилетние рекорды. На этом фоне президент США Джо Байден потребовал от России и других государств, которые экспортируют это ископаемое топливо, умножить объемы добычи, но встретил решительный отпор. ОПЕК+ отказалась наращивать добычу нефти по требованию Байдена.

В начале ноября Байден обвинял РФ и другие страны в том, что цена на нефть и бензин дорожает именно из-за их нежелания качать больше топлива. Громкие слова главы Белого дома никак не пошатнули уверенность импортеров нефти в правильности своих действий.

Как стало известно изданию The New York Times, ежемесячная встреча ОПЕК+ 4 ноября завершилась тем, что страны пришли к единому мнению, что нужно сохранять увеличение добычи черного золота на 400 баррелей в сутки, как и было ранее решено. Напомним, в организацию, которую возглавляет РФ и Саудовская Аравия, входят 23 страны.

Такое решение группа объяснила необходимостью сохранять "стабильность и сбалансированность нефтяного рынка". Представители объединения же напомнили, что должны как хранители рынка следить за тем, чтобы не нарушался баланс – объемы добычи не могут превышать существующий спрос. Также Байдену и его администрации, настаивавших на изменении этой формулы, порекомендовали переключить свое внимание на рынок голубого топлива, который этой осенью продемонстрировал небывалую нестабильность. Например, стоимость газа с марта возросла пятикратно, тогда как нефть марки Brent – лишь на треть.

Представитель Саудовской Аравии Бхушана Бахри и вовсе попросил США не критиковать группу, которая регулирует добычу нефти лучше, чем это происходит в других рынках.

Издание пишет, что у группы есть свои причины отказать Байдену. Во-первых, пандемия все еще может негативно повлиять на цены. Во-вторых, поставка больших объемов топлива приведет к тому, что производители окажутся в будущем не удел. В-третьих, странам не нравится, что подобные призывы делает Запад, который стремится перейти к зеленой энергетике и забыть про нефть. Авторы материала также не исключают, что у экспортеров, на самом деле, нет уже таких запасов нефти, чтобы многократно увеличивать ее добычу.

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, как США подняли цены на российскую нефть.