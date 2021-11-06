Между сторонами разработано "скелетное" соглашение

Кишинев согласился выплатить до этого непризнаваемый долг "Газпрому" за поставки газа в страну. Погашение будет происходить в течение последующих пяти лет на особых условиях. Об этом сообщил глава "Молдовгаза" Вадим Чебан в эфире RTR Moldova.

Сторонам удалось разработать совместное "скелетное" соглашение, по которому Молдавия будет отчислять деньги российской компании по долгу с учетом накопившейся за несколько лет пени.

"В этом вопросе нужна поддержка акционеров, потому что внутренних резервов "Молдовагаза" может не хватить, в этом поможет межправительственное соглашение о сотрудничестве в энергетике, которое намерены заключить Молдавия и Россия в следующем году", – приводит слова Чебана "Прайм".

Между Кишиневом и Москвой был составлен специальный календарный план по выплате долга. Если Молдавия не сможет найти средства на выплаты, то российская сторона предоставит отсрочку по платежу и предложит провести аудит для урегулированния процесса погашения долга.

Напомним, ранее в Молдавии был объявлен режим ЧП из-за энергокризиса в стране. После долгих переговоров с "Газпромом", Кишиневу удалось подписать пятилетний контракт на поставки российского газа по цене ниже рынка. Основным условием России при этом было погашение накопившегося долга по предыдущим контрактам.

Согласно заявлению молдавского президента Майи Санду, всего страна задолжала "Газпрому" около 7,5 миллиардов долларов.

На фоне нового газового договора с российской стороной, "Молдовгаз" планирует увеличить цену на ресурс для потребителей вдвое.