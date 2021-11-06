Транзит российского газа в Германию вновь остановили

Прокачка голубого топлива по трубе движется в обратном направлении

"Газпром" второй раз за неделю прекратил прокачку голубого топлива по трубопроводу "Ямал-Европа" в Германию. Об этом стало известно благодаря оператору ФРГ Gascade.

Как сообщает агентство "Прайм", газ перестал идти с территории Польши в Германию этим утром. На данный момент топливо движется в обратном направлении.

Ранее в России уже объясняли подобные решения запросами потребителей. 

Источник: "Прайм" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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