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"Газпром" второй раз за неделю прекратил прокачку голубого топлива по трубопроводу "Ямал-Европа" в Германию. Об этом стало известно благодаря оператору ФРГ Gascade.
Как сообщает агентство "Прайм", газ перестал идти с территории Польши в Германию этим утром. На данный момент топливо движется в обратном направлении.
Ранее в России уже объясняли подобные решения запросами потребителей.
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