Украина упустила возможность закупиться дешевым российским газом

Украина упустила возможность закупиться дешевым российским газом
Юлия Тимошенко. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com/
Тимошенко раскритиковала Киев из-за бездарности и коррупции

Юлия Тимошенко, лидер украинской партии "Батькивщина", заявила, что власти ее страны упустили возможность купить дешевый газ у России. Политик недоумевает, что руководство Незалежной делало в течение 30 лет независимости.

Тимошенко напомнила, что Украина каждое лето приобретала голубое топливо по низкой цене и отправляла его хранилища до холодов. Хранилищ же, которые есть в Незалежной, позволяют запастись топливом на 38 млрд кубометров. Политик указала на то, что если бы и этим летом власти озаботились, то на Украине сейчас не было никакого кризиса, а люди спокойно пользовались газом, электричеством и отоплением и тратили бы минимум денег.

Тимошенко полагает, что разгоревшийся в этом году кризис стал рукотворным, ведь у страны есть все возможности тепло пережить зиму. Теперь же, по ее словам, Украину ждет обнищание, так как власти не воспользовались возможностью, когда она была. 

Ранее Тимошенко уже говорила о том, что власти Украины обманывают свой народ. Ведь Киев, не смотря на все свои заявления, по-прежнему покупает российский газ. Однако Незалежная делает это через Европу, в результате платит дороже, чем закупала бы голубое топливо у РФ напрямую. 

Тем временем на Украине проблемы не только с газом, но и электричеством. Из-за нехватки угля не работает половина ТЭС. 

Источник: "Украина 24" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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