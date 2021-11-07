Тимошенко раскритиковала Киев из-за бездарности и коррупции

Юлия Тимошенко, лидер украинской партии "Батькивщина", заявила, что власти ее страны упустили возможность купить дешевый газ у России. Политик недоумевает, что руководство Незалежной делало в течение 30 лет независимости.

Тимошенко напомнила, что Украина каждое лето приобретала голубое топливо по низкой цене и отправляла его хранилища до холодов. Хранилищ же, которые есть в Незалежной, позволяют запастись топливом на 38 млрд кубометров. Политик указала на то, что если бы и этим летом власти озаботились, то на Украине сейчас не было никакого кризиса, а люди спокойно пользовались газом, электричеством и отоплением и тратили бы минимум денег.

Тимошенко полагает, что разгоревшийся в этом году кризис стал рукотворным, ведь у страны есть все возможности тепло пережить зиму. Теперь же, по ее словам, Украину ждет обнищание, так как власти не воспользовались возможностью, когда она была.

Ранее Тимошенко уже говорила о том, что власти Украины обманывают свой народ. Ведь Киев, не смотря на все свои заявления, по-прежнему покупает российский газ. Однако Незалежная делает это через Европу, в результате платит дороже, чем закупала бы голубое топливо у РФ напрямую.

Тем временем на Украине проблемы не только с газом, но и электричеством. Из-за нехватки угля не работает половина ТЭС.