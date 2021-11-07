Лидер "Батькивщины" не договаривает

В Незалежной сейчас существует некая собственная биржа, а киевские власти хотят создать либеральный рынок, как в Европе. Однако с этим есть проблемы, заявил ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он напомнил, что европейцы не испытывают недостатка в производителях и поставщиках топлива из других стран. Украина такими возможностями похвастаться не может. Несмотря на то, что есть несколько производителей, закупается газ у зарубежных поставщиков, по сути европейские посредники перепродают украинцам российский газ, заявил Юшков.



Аналитик также напомнил, что на протяжении всего года в Европе голубое топливо было дорогим. И именно цена стала главной причиной того, что Киев оказался не готов к отопительному сезону – не было возможности купить газ в нужном объеме.

Юшков привел конкретные цифры – по его словам, к началу отопительного сезона у Киева было 18 миллиардов кубометров, но следует учитывать, что из них четыре миллиарда кубометров – собственность зарубежных трейдеров. Последние на время закачали его в хранилища. Они лишь ждут подходящего момента, когда в Европе по-настоящему похолодает и цены еще вырастут. Тогда голубое топливо и продадут, чтобы получить прибыль. То есть по факту у Украины 14 миллиардов кубометров, а этого мало.

Эксперт заключил, что Тимошенко не договаривает, заявляя об упущенных Киевом возможностях, и попросту манипулирует данными.

Ранее Киев обвинил в Москву в нарушении соглашений по газу. Украинская сторона заявила, что транзит голубого топлива упал вдвое.