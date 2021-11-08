В реальном выражении доходы пенсионеров сократились за год, даже несмотря на проведенные индексации

Опубликованный Росстатом "Доклад о социально-экономическом положении страны" выдался богатым на "открытия". Одним из них стало окончательное понимание того, что, несмотря на последние индексации, реальные размеры пенсий россиян сокращаются восьмой месяц подряд.



Все ниже, ниже и ниже

По оценкам Росстата, в сентябре средняя пенсия в России составила 15 847 рублей в месяц. Относительно августа она увеличилась на 7 рублей, а в годовом выражении аж на 829.

Однако это не дает российским пенсионерам никаких поводов для радости. Проведенные в этом году компенсации были полностью съедены инфляцией, разогнавшейся в сентябре до 7,4%. В реальном выражении даже "повышенные" пенсии оказались меньше августовских на 1,2%. В августе сокращение реальных пенсий составило 1%, в июле – 0,9%, в июне – 1%, в мае – 0,5%, в феврале-апреле – 0,1-0,2% соответственно.





В итоге к осени темпы сокращения пенсий россиян приблизились к временам 2016 года, когда экономика испытывала последствия девальвации, обвала нефтяных цен и западных санкций. Тогда реальные пенсии рухнули на 4%.

Очевидно, что "усыхание" реальных пенсий продолжится и дальше. По последним данным Росстата, в октябре инфляция ускорилась до 8,13% в годовом выражении. Центральный Банк прогнозирует к концу года инфляцию на уровне 7,4-7,9%, и это при целевом показателе в 4%.

В соответствии с проектом бюджета Пенсионного фонда РФ, средняя страховая пенсия в России в следующем году составит 17 115 рублей, что означает ее рост на 819 рублей, или на 5%. Нетрудно догадаться, что при сохранении текущих темпов инфляции на уровне 8% в год, это будет означать снижение реального размера пенсий на 3%.



Почему это происходит?

Опрошенные "Утром" эксперты в один голос указывают на выбившуюся из-под контроля инфляцию.

"Главная причина падения реального размера пенсий – высокая инфляция. Заложенная в планы индексация пенсий рассчитана на инфляцию в районе таргета ЦБ (4%). Реально же инфляция много выше",

– пояснил советник по макроэкономике генерального директора "Открытие Брокер" Сергей Хестанов.

Схожего мнения придерживается и первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал:

"Снижение реального размера пенсий в стране связано с ростом инфляции, вызванным последствиями экономического кризиса и пандемии, нарушившей торговые связи как внутри стран, так и между ними".

Надо признать, что в течении года государство прикладывало все силы для того, чтобы изменить ситуацию, однако меры по обузданию инфляции пока не принесли видимого результата.

По словам Сигала, государственные и региональные выплаты, которые пенсионеры получали в течение года (например, единовременная выплата в 10 тысяч рублей, перечисленная в сентябре по поручению президента), призваны скорректировать возникший разрыв. При этом, по словам эксперта, данные об этих выплатах не учитывались при подсчете реальных пенсий, из чего можно сделать вывод, что истинный разрыв между номинальными и реальными пенсиями окажется несколько меньше, чем тот, о котором говорилось выше.

"В течение года средний размер пенсии в номинальном выражении вырос на 5,5% к сентябрю, до 15 847 рублей, просто на фоне роста стоимости товаров такой рост менее заметен",

– пояснил "Утру" Павел Сигал.

Когда это все закончится?

Четкого ответа на этот вопрос сегодня не существует, если конечно отбросить банальное – когда снизится инфляция.

"Опыт 2015 года говорит, что на возврат инфляции к темпам, близким к таргету, требуется значительное время: год-полтора. К сожалению, инфляция быстро разгоняется и медленно тормозит",

– говорит Сергей Хестанов.

При этом, по словам эксперта, простого рецепта выхода из сложившейся ситуации нет. Даже, если правительство попытается еще раз проиндексировать тающие на глазах пенсии.

"Дополнительная индексация пенсий требует пересмотра федерального бюджета. Это и сложно, и не быстро, – говорит Хестанов. - Возможно, будет принято решение о разовых выплатах, но не ранее, чем станет понятен масштаб проблем, возникших в связи с очередной волной пандемии коронавируса".