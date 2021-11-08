Российская валюта начала сдавать свои позиции

Минувшая празднично-карантинная неделя выдалась для российского рубля далеко не самой удачной. После предшествовавшего ей длительного восхождения рубль неожиданно начал сдавать позиции. В результате в течение недели котировки российской валюты проваливались до уровня 72,25 руб./доллар.



Почему упали?

С вопросом о причинах провала рубля на минувшей неделе "Утро" обратилось к аналитику УК "Альфа-Капитал" Денису Бадьянову.

Отвечая на него, эксперт напомнил, что обвалу рубля на прошлой неделе предшествовало мощное ралли, длившееся несколько недель и обусловленное ростом нефтяных котировок, достигавших 86-87 долларов за баррель из-за энергетического кризиса в Европе и США.

Однако, по словам Бадьянова, уже на прошлой торговой неделе курс рубля начал снижаться, так как накануне заседания стран ОПЕК+ у него не осталось веских причин для роста. Запасы нефти в различных странах заметно пополнились, что привело к ослаблению угрозы приостановки производств из-за недостатка топлива.





"На участников альянса (ОПЕК+) оказывали влияние политики США (они не являются членами сделки), которые настаивали на увеличении добычи нефти в декабре. Вместе с тем, нефтяники сохранили прежние договоренности: ограничения были ослаблены лишь на 400 тысяч баррелей в сутки, как это и предполагалось ранее, – рассказал "Утру" Денис Бадьянов. – Это привело к стабилизации упавших цен, теперь нефть Brent торгуется на уровне 81-82 доллара за баррель. Это позволило российской валюте укрепиться в паре с долларом и евро".

Нефть опять всему голова

Впрочем, строить какие-то прогнозы на основании последнего локального укрепления рубля было бы опрометчиво. На сегодняшний день в центре внимания оказываются как минимум два фактора, способных испортить настроение не только российской валюте, но и всем, кто верит в нее и связывает с ней какие-то надежды.

Так, в частности, Минфин насторожил рынок своими планами по новой скупке доллара для наполнения Фонда национального благосостояния, причем в рекордных масштабах. Предполагается, что с 9 ноября по 6 декабря российское финансовое ведомство потратит на эту скупку 518,2 млрд рублей. Речь идет о средствах, ожидаемых в качестве дополнительных доходов отечественной нефтянки. Это сверхнормативные доходы бюджета от продажи нефти и газа (409,9 млрд рублей), а также поступления за октябрь, превысившие план (108,4 млрд рублей). В результате на скупку валюты и пополнение закромов Минфина в ЦБ будет направляться порядка 25,9 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в октябре (15,1 млрд).

Подобные действия действительно могут повлиять на курс российской валюты, способствуя его ослаблению. Впрочем, на протяжении всего последнего времени, ослабление рубля было одним из главных инструментов правительства, позволяющим сводить бюджет без лишних затрат и дефицитов. Нынешний эпизод вряд ли станет исключением.

Американка подгадит?

Другая угроза российскому рублю уже давно назрела по другую сторону Атлантического океана. Давняя и очевидно бесконтрольная раздача "бесплатных" долларов со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США (программа количественного смягчения, или QE) подходит к концу.

Федрезерв начинает сворачивать самую беспрецедентную в истории программу выкупа активов, приведшую к тому, что за менее чем два года в экономику было закачано 4,4 триллиона долларов дополнительной, ничем не обеспеченной ликвидности.





Начатая весной 2020 года на фоне пандемии и обвала рынков программа QE, с ноября этого года будет уменьшена на 15 млрд долларов. В результате ежемесячный объем операций с соответствующими активами сократится со 120 до 105 млрд долларов. В дальнейшем он продолжит сокращаться с той же скоростью – 15 млрд долларов в месяц, рассчитывают в ФРС США.

Таким образом, к середине следующего года поток ничем не обеспеченных долларов, вливаемых Федрезервом в мировую экономику, должен практически иссякнуть. Это неизбежно повлечет за собой рост курса американской валюты по всему миру и практически ко всем мировым валютам, включая рубль.

Так ли все страшно?

Денис Бадьянов согласен с тем, что сокращение ФРС программы QE негативно повлияет на курс рубля. Однако он не видит в этом каких-то катастрофических последствий.

"Что касается решения ФРС о начале сокращения покупки активов на 15 млрд долларов, то рынки были готовы к этому событию, так как оно планировалось осенью текущего года, и регулятор неоднократно давал соответствующие сигналы. В декабре объемы выкупа ценных бумаг казначейства США и ипотечных облигаций сократятся до 60 млрд и 30 млрд соответственно. Это может привести к краткосрочному укреплению доллара к валютам рынков развивающихся стран, в том числе и рублю",

– говорит Бадьянов.

Однако, по его мнению, негативное влияние от действия американского Федрезерва отчасти будет компенсироваться благоприятными для рубля внешними факторами. Российскую валюту, по его мнению, будет поддерживать крепкая нефть, которая торгуется выше показателей 2019-2020 годов.