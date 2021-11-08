В Незалежной настаивают, что Россия может качать в Европу еще больше топлива

"Газпром" увеличил в ноябре поставки газа в страны ЕС через украинскую газотранспортную сеть, однако все равно качает меньше, чем мог бы. Об этом заявил руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

На своей странице в "Фейсбуке" он посетовал, что российская компания по-прежнему отказывается бронировать дополнительные мощности, которые ему готова предоставить Украина для транзита топлива в ЕС. В то же время киевскому чиновнику пришлось признать, что в целом за последние дни объем прокачки вырос с 57 млн кубометров в сутки 1 ноября до 88 млн кубов 7 ноября.

"Транзит пока меньше, чем забронировано и оплачивается Газпромом",

– не преминул отметить Макогон, напомнив, что по договору "Газпром" может качать до 109 млн кубометров в сутки.

По данным украинской стороны, в октябре Россия сократила транзит газа через Незалежную на 623 млн кубов по сравнению с сентябрем. Произошло это за счет снижения на 9% поставок в Молдавию, однако в Польшу за тот же период транзит вырос на 3%, а в Словению – на 6%. В среднем "Газпром" транспортировал в октябре через Украину 86 млн м³ газа в сутки.

Ранее на Украине заявили, что запуск "Северного потока-2" делает республику очень "уязвимой". Поэтому Киев всеми силами пытается помешать запуску газопровода в эксплуатацию. В том числе украинская сторона требует ввести ее в состав комиссии, рассматривающей вопрос сертификации оператора "СП-2". Решение по этому вопросу должно быть озвучено уже на этой неделе.