Строительство завершено: "Северный поток - 2" готов к запуску

Строительство завершено: "Северный поток - 2" готов к запуску
Фото: Stefan Sauer / dpa / www.globallookpress.com
Информация о сроках неизвестна

Газопровод "Северный поток – 2" готов к работе. Строительство объекта полностью завершено, магистраль ожидает запуска, сообщил сегодня, 8 ноября, замглавы департамента "Газпрома"  Алексей Фиников, выступая на закрытой телефонной конференции с инвесторами.

Таким образом, указал представитель российской газовой компании, объект ожидает запуска для дальнейшей работы про прокачке топлива.

Однако конкретной информации о дате запуска российского газопровода нет. В администрации президента сообщили, что сроки в настоящее время не определены. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва не видит никаких подвижек в этом направлении со стороны коллег из Европейского союза.

Тем не менее, ряд предствителей ФРГ потребовали от компетентных органов срочного разрешения ситуации с запуском объекта. Глава баварского правительства Маркус Зёдер указал, что "Северный поток – 2" гарантирует для Германии стабильные поставки топлива, а также является важным фактором в нормализации рыночной стоимости на энергоресурсы. Тем не менее, для прокачки оператор должен согласовать определенный пакет документов с несколькими профильными ведомствами. Также требуется регистрация для оператора, которая станет подтверждением его независимости в рамках оказания услуг по транспортировке газа.

Ранее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон пожаловался на "Газпром", заявив, что российский гигант до сих пор отказывается от бронирования допмощностей, которые Незалежная готова предложить для транзита топлива.

Источник: EADaily ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость325707
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Проще вообще не поставлять газ в Европу, чем поставлять его через Украину. Один раз поставишь, потом по судам затаскают. Ну и полезней с точки зрения конкуренции и поддержки братьев Китайцев.
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