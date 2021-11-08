О поставках Киеву не нужно надеяться до конца ноября

В "Белэнерго" неожиданно разорвали контракт с Украиной на поставки электроэнергии. Об этом со ссылкой на официальный документ сообщает "Страна.ua".

Напомним, поставки электричества к украинской энергосистеме начались 6 ноября. Между Минском и Киевом был заключен договор, детали которого общественности не раскрывались.

Ранее на Украине договаривались с Белоруссией об аварийных поставках, начало которых было намечено 2 ноября. Но даже к 5 ноября ни один киловатт белорусской электроэнергии не поступил в страну.

"С ноября 2021 поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут. Заключение новых рамочных контрактов не планируется. Благодарим за сотрудничество и заинтересованность в приобретении белорусской электрической энергии",

– указано в документе, присланном от Минэнерго республики.

До этого в Киеве заявляли, что планируют увеличить импорт белорусского ресурса в 27 раз с текущего понедельника.