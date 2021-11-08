Не прошло и двух дней: Белоруссия снова кинула Украину с электричеством

Не прошло и двух дней: Белоруссия снова кинула Украину с электричеством
Фото: pixabay.com
О поставках Киеву не нужно надеяться до конца ноября

В "Белэнерго" неожиданно разорвали контракт с Украиной на поставки электроэнергии. Об этом со ссылкой на официальный документ сообщает "Страна.ua".

Напомним, поставки электричества к украинской энергосистеме начались 6 ноября. Между Минском и Киевом был заключен договор, детали которого общественности не раскрывались. 

Ранее на Украине договаривались с Белоруссией об аварийных поставках, начало которых было намечено 2 ноября. Но даже к 5 ноября ни один киловатт белорусской электроэнергии не поступил в страну.

"С ноября 2021 поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут. Заключение новых рамочных контрактов не планируется. Благодарим за сотрудничество и заинтересованность в приобретении белорусской электрической энергии",

– указано в документе, присланном от Минэнерго республики.

До этого в Киеве заявляли, что планируют увеличить импорт белорусского ресурса в 27 раз с текущего понедельника.

Источник: Страна.ua
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость325460
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Мерзни, мерзни xoxлo xвocт. Бандерлоги шo то nuн дo сы ваши ни ухом ни рылом. Cо всем распустились, а ли вы не панове.
Пророк
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Это не про Украину,а про психоз и нестабильность Лукашенко. Когда же мы от его профанаций все избавимся? Полный совхозный аграрий,причем не из лучших!
Гость325707
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Прикольно.
Ну в общем то правильно, а то поставишь, потом виноватым будешь, мол электричество не того цвета, или скачет не так :)
Гость 312453
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Гость326817
Ничего удивительного. на востоке Европы орудует банда путина-лукашеску. пора с ней кончать.
тебе дупло еврейское расшибуршили, ты теперь плачишь, суши кизяк зяма.
Гость329364
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Гость326817
Ничего удивительного. на востоке Европы орудует банда путина-лукашеску. пора с ней кончать.
Правильно, укрорейх давно пора насадить на кукан чтобы небо с овчинку показалось.
Гость 231456
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Гость326817
Ничего удивительного. на востоке Европы орудует банда путина-лукашеску. пора с ней кончать.
хлопчики чью дитё оbоsра/\осb ?
Гость329364
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Гость326817
Ничего удивительного. на востоке Европы орудует банда путина-лукашеску. пора с ней кончать.
С тобой пора кончать и остальными продажными тварями запада.
Гость326817
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Ничего удивительного. на востоке Европы орудует банда путина-лукашеску. пора с ней кончать.
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