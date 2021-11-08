Подобные долгосрочные перспективы не обрадуют "Газпром"

После увеличения поставок газа из России в европейские хранилища стоимость топлива постепенно стабилизируется. Не исключено, что на рынках ЕС цена остановится на отметке в 500 долларов за тысячу кубов, предположила экономист, сотрудник института имени Стеклова Татьяна Куликова.

В противоположном случае, указала аналитик, серьезно страдают интересы Российской Федерации, которой крайне невыгодны неоправданно высокие цены на энергоносители в долгосрочной перспективе. Ситуация приведет к поиску альтернативы, и потребитель найдет способ заменить голубое топливо на нечто иное. По этой причине, указала Куликова, в настоящее время наблюдается рост прокачки для европейских государств.

Однако, предупредила эксперт, в 2020-й никто уже не вернется: не стоит ожидать рекордного падения цен на голубое топливо. Показатель в 500 долларов за тысячу кубометров уже является хорошей цифрой, так как заоблачная стоимость газа станет причиной новой головной боли уже для РФ.

Рост себестоимости топлива в Европе, пояснила экономист, создает в России дополнительную инфляцию из-за более дорогостоящих товаров.

8 ноябри представители "Газпрома" сообщили о завершении газовой прокачки в подземные хранилища Российской Федерации для бесперебойного снабжения топливом на внутреннем рынке в предстоящий зимний сезон. Теперь компания приступает к наращиванию объема для европейских потребителей.

По словам заместителя главы департамента "Газпрома" Сергея Куликова, газопровод "Северный поток – 2" полностью готов к работе – по состоянию на 8 ноября все работы на объекте завершены.