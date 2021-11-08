Дорогостоящий газ в Европе приведет Россию к серьезным проблемам - экономист

Дорогостоящий газ в Европе приведет Россию к серьезным проблемам - экономист
Фото: АГН «Москва» / Игорь Иванко
Подобные долгосрочные перспективы не обрадуют "Газпром"

После увеличения поставок газа из России в европейские хранилища стоимость топлива постепенно стабилизируется. Не исключено, что на рынках ЕС цена остановится на отметке в 500 долларов за тысячу кубов, предположила экономист, сотрудник института имени Стеклова Татьяна Куликова.

В противоположном случае, указала аналитик, серьезно страдают интересы Российской Федерации, которой крайне невыгодны неоправданно высокие цены на энергоносители в долгосрочной перспективе. Ситуация приведет к поиску альтернативы, и потребитель найдет способ заменить голубое топливо на нечто иное. По этой причине, указала Куликова, в настоящее время наблюдается рост прокачки для европейских государств.

Однако, предупредила эксперт, в 2020-й никто уже не вернется: не стоит ожидать рекордного падения цен на голубое топливо. Показатель в 500 долларов за тысячу кубометров уже является хорошей цифрой, так как заоблачная стоимость газа станет причиной новой головной боли уже для РФ.

Рост себестоимости топлива в Европе, пояснила экономист, создает в России дополнительную инфляцию из-за более дорогостоящих товаров.

8 ноябри представители "Газпрома" сообщили о завершении газовой прокачки в подземные хранилища Российской Федерации для бесперебойного снабжения топливом на внутреннем рынке в предстоящий зимний сезон. Теперь компания приступает к наращиванию объема для европейских потребителей.

По словам заместителя главы департамента "Газпрома" Сергея Куликова, газопровод "Северный поток – 2" полностью готов к работе – по состоянию на 8 ноября все работы на объекте завершены.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость 323451
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Бидошка сегодня обгадился опять на весь мир , какая жалость
Как у рогульского быдла пригорает, аж приятно. Дед Бидон сегодня показал рогулям как надо добывать газ. Теперь жалкие остатки бывшей УССР не пропадут (что сомнительно). Представляю сколько мониторов было сегодня заблевано, сколько трухлявых диванов застрелено насмерть. Скачите выше, отребье, блюйте больше, показывайте ваше настоящее "я",вашу национальную , ради которой вы живете, ваше насквозь гнилое навозное нутро,, меня это забавляет))
ого как полыхнуло у рагулей :)
Хочешь жни, а хочашь куй, А кацап получит хуй. Запахло жареным и цены на нефть могут рухнуть до уровня 2013-2014 года а рубель уедет до 100-120 за доллар
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Фуйлопутин Лох!
Хочешь жни, а хочашь куй, А кацап получит хуй. Запахло жареным и цены на нефть могут рухнуть до уровня 2013-2014 года а рубель уедет до 100-120 за доллар
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<цензура>!
Хочешь жни, а хочашь куй, А кацап получит хуй. Запахло жареным и цены на нефть могут рухнуть до уровня 2013-2014 года а рубель уедет до 100-120 за доллар
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Ой!
Хочешь жни, а хочашь куй, А кацап получит хуй. Запахло жареным и цены на нефть могут рухнуть до уровня 2013-2014 года а рубель уедет до 100-120 за доллар
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Ах!
Хочешь жни, а хочашь куй, А кацап получит хуй. Запахло жареным и цены на нефть могут рухнуть до уровня 2013-2014 года а рубель уедет до 100-120 за доллар
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Ух!
Хочешь жни, а хочашь куй, А кацап получит хуй. Запахло жареным и цены на нефть могут рухнуть до уровня 2013-2014 года а рубель уедет до 100-120 за доллар
Пожаловаться Ответить
Хо!
Хочешь жни, а хочашь куй, А кацап получит хуй. Запахло жареным и цены на нефть могут рухнуть до уровня 2013-2014 года а рубель уедет до 100-120 за доллар
Пожаловаться Ответить
<цензура>!
Хочешь жни, а хочашь куй, А кацап получит хуй. Запахло жареным и цены на нефть могут рухнуть до уровня 2013-2014 года а рубель уедет до 100-120 за доллар
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Кацвпы Лохи.
Хочешь жни, а хочашь куй, А кацап получит хуй. Запахло жареным и цены на нефть могут рухнуть до уровня 2013-2014 года а рубель уедет до 100-120 за доллар
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Жесть!
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