"Острая необходимость": в Германии призвали к срочному запуску "Северного потока – 2"

"Острая необходимость": в Германии призвали к срочному запуску "Северного потока – 2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Немцам нужен газ по разумной цене

О сертификации и запуске российского газопровода высказался экс-глава комитета по экономике и энергетике Бундестага Клаус Эрнст. Он назвал завершение строительства "Северного потока – 2" огромным прогрессом и выразил надежду, что Федеральное сетевое агентство не будет затягивать с одобрением – Германии нужен газ.

Эрнст указал на "разумную цену" российского голубого топлива. Он отметил, что у остальных поставщиков расценки выше и особенно выделил дорогой американский газ.

Он подчеркнул, что сейчас у Германии и в целом стран Европы есть "острая необходимость" запуска "Северного потока – 2", передает РИА ФАН.

Эрнст также спрогнозировал возможные сроки сертификации газопровода. По его словам, решение может быть принято в следующем году в январе. Он указал на пользу от запуска "Северного потока – 2" – чем больше на рынке будет газа, тем стабильнее станет спрос. Соответственно, цены снизятся, пишет РБК.

В беседе с журналистами Эрнст заявил: он против того, чтобы Незалежная и Польша участвовали в сертификации "Северного потока – 2", отмечает "Свободная пресса".

Ранее прогноз по запуску газопровода опубликовало издание Bloomberg.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Вставай немытая Рассия, Страна рабов, страна господ, И вы, в мундирах голубые, И ты, Педроссии народ. Быть может за стеной Кавказа, Натянут вас во оба глаза, Хохлы вам в рот хер поднесут
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Если лох, дави на газ, Будет Путя пиндерас.
Фуйлопутина поперли из G7 и G20. ВВП Пиндероссии находится на уровне Гондураса. История повторяется. Развал СССР, конвульсии Пиндероссии. Если лох, дави на газ, Будет Путин пиндерас. Хочешь жни, а хочашь куй, А кацап получит хуй. Запахло жареным и цены на нефть могут рухнуть до уровня 2013-2014 года а рубель уедет до 100-120 за доллар
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hi! Не успевают в сроки рассейские Гавнопотоки.
Доллар скачет на коне, а Рассея вся в дерьме. Хочешь жни, а хочешь куй, А кацап получит хуй!
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Доброе срУтро, пуцаны!
Гость329325
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"особенно выделил дорогой американский газ".
Сдается мне что американский газ выделил не Эрнст, а Байден.
Гость328381
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Сначала надо промёрзнуть до костей , потом согреться шнапсом ,ну а далее можно и о северным потоке поговорить.
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