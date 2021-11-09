Немцам нужен газ по разумной цене

О сертификации и запуске российского газопровода высказался экс-глава комитета по экономике и энергетике Бундестага Клаус Эрнст. Он назвал завершение строительства "Северного потока – 2" огромным прогрессом и выразил надежду, что Федеральное сетевое агентство не будет затягивать с одобрением – Германии нужен газ.



Эрнст указал на "разумную цену" российского голубого топлива. Он отметил, что у остальных поставщиков расценки выше и особенно выделил дорогой американский газ.

Он подчеркнул, что сейчас у Германии и в целом стран Европы есть "острая необходимость" запуска "Северного потока – 2", передает РИА ФАН.

Эрнст также спрогнозировал возможные сроки сертификации газопровода. По его словам, решение может быть принято в следующем году в январе. Он указал на пользу от запуска "Северного потока – 2" – чем больше на рынке будет газа, тем стабильнее станет спрос. Соответственно, цены снизятся, пишет РБК.

В беседе с журналистами Эрнст заявил: он против того, чтобы Незалежная и Польша участвовали в сертификации "Северного потока – 2", отмечает "Свободная пресса".

Ранее прогноз по запуску газопровода опубликовало издание Bloomberg.