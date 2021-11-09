Закачка идет в пять ПГХ на территории ЕС

В ближайшее время объем запасов в европейских хранилищах "Газпрома" вырастет. Российский концерн утвердил план закачки на ноябрь 2021 года и уже начал его выполнять. Об этом 9 ноября сообщил телеканал "360" со ссылкой на компанию.

Отмечается, что в текущем месяце закачка будет идти в пять ПГХ на территории Европы. Маршруты транспортировки газа и объем также согласованы.

В Москве не раз заявляли, что начнут заполнять европейские хранилища, как только пополнят резервуары в России, предназначенные для внутреннего потребления в зимний период.

Ранее вице-премьер Александр Новак пояснил, что для увеличения поставок российского газа в Европу нужен запрос со стороны европейских партнеров. При этом в России не скрывают, что заинтересованы в долгосрочных контрактах.