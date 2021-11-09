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В ближайшее время объем запасов в европейских хранилищах "Газпрома" вырастет. Российский концерн утвердил план закачки на ноябрь 2021 года и уже начал его выполнять. Об этом 9 ноября сообщил телеканал "360" со ссылкой на компанию.
Отмечается, что в текущем месяце закачка будет идти в пять ПГХ на территории Европы. Маршруты транспортировки газа и объем также согласованы.
В Москве не раз заявляли, что начнут заполнять европейские хранилища, как только пополнят резервуары в России, предназначенные для внутреннего потребления в зимний период.
Ранее вице-премьер Александр Новак пояснил, что для увеличения поставок российского газа в Европу нужен запрос со стороны европейских партнеров. При этом в России не скрывают, что заинтересованы в долгосрочных контрактах.
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