"Газпром" согласовал план поставок газа в Европу

Закачка идет в пять ПГХ на территории ЕС

В ближайшее время объем запасов в европейских хранилищах "Газпрома" вырастет. Российский концерн утвердил план закачки на ноябрь 2021 года и уже начал его выполнять. Об этом 9 ноября сообщил телеканал "360" со ссылкой на компанию.

Отмечается, что в текущем месяце закачка будет идти в пять ПГХ на территории Европы. Маршруты транспортировки газа и объем также согласованы.

В Москве не раз заявляли, что начнут заполнять европейские хранилища, как только пополнят резервуары в России, предназначенные для внутреннего потребления в зимний период.

Ранее вице-премьер Александр Новак пояснил, что для увеличения поставок российского газа в Европу нужен запрос со стороны европейских партнеров. При этом в России не скрывают, что заинтересованы в долгосрочных контрактах.

Источник: Телеканал "360"
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

"Острая необходимость": в Германии призвали к срочному запуску "Северного потока – 2"

Немцам нужен газ по разумной цене

Лукашенко расплатится новыми санкциями за польских мигрантов

В Германии уверены, что Белоруссия намеренно усиливает кризис на границе ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей