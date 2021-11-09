Вашингтон вряд ли пойдет на новые санкции против газопровода

Российская газовая магистраль "Северный поток – 2" полностью готова к работе и вскоре по ее трубам побежит голубое топливо. Однако многие американские политики продолжают спекулировать на газовых коммуникациях и требуют введение новых рестрикций. Однако, по мнению опытного эксперта Игоря Юшкова, вашингтонская администрация больше не станет препятствовать нашим трубам.



При этом политический эксперт особо подчеркнул, что такое решение американских властей абсолютно не связано с их внутренним отношением к новым газовым коммуникациям. Если бы США могли разделаться с трубопроводом, они с удовольствием бы это сделали. Однако здесь их интересы пересекаются с европейскими.

Вашингтон долгое время давил на Евросоюз, но в конце концов был вынужден сдаться. Европейцы во главе с Германией четко дали понять своим заокеанским партнерам, что не готовы отказываться от российского трубопровода, а значит дешевого газа. Портить отношения с Германией и другими странами США побоялись.

Тем временем ряд американских политиков продолжают заявлять о том, что Соединенные Штаты Америки якобы в любой момент могут нанести сокрушительный удар санкционной дубиной по "Северному потоку – 2". Юшков убежден, что такие разговоры являются обычным популизмом. За счет бесконечной критики наших коммуникаций, некоторые американские политики хотят заработать очки и получить популярность. На самом деле, власти уже отказались от идеи препятствовать российскому газопроводу.

Напомним, недавно в Германии заявили, что немцы испытывают "острую необходимость" в новом трубопроводе. Берлин ждет скорейшего запуска "Северного потока – 2".