Катастрофа неизбежна: украинской экономике предрекли скорый крах

Катастрофа неизбежна: украинской экономике предрекли скорый крах
Фото: depositphotos.com
В энергетическом кризисе виновато правительство, считает эксперт

В скором времени украинская экономика может окончательно обвалиться, считает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. 

Энергетическая ситуация, в которой сейчас находится Незалежная, может в конечном итоге привести к катастрофе. И на данный момент такой сценарий кажется все более возможным. 

"Чем это все закончится? Веерными отключениями это однозначно закончится", 

– продолжил Попенко, добавив, что частичных техногенных катастроф избежать вряд ли удастся. 

Эксперт также указал на то, что украинская экономика держится за счет недорогой электроэнергии, поэтому сложившийся дефицит больно ударит по предприятиям. 

По мнению Попенко, в текущем кризисе виновато государство, которое не смогло предугадать возможные последствия, так как не проводило долгосрочную политику и не пыталось понять, каким образом устроен энергетический комплекс Украины. Так, из-за этого работа уже нескольких предприятий была поставлена на паузу. 

С 1 ноября Россия прекратила поставки угля на Украину. Также с начала месяца Киев возобновил закупки российского и белорусского электричества. Эксперты уверяют, что такое положение дел окончательно добьет экономику Незалежной. 

Из-за энергетического кризиса в стране уже возникли проблемы с выработкой электроэнергии. Ухудшает положение и растущие цены на голубое топливо. 

Источник: GolosTV UA ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

М
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не верьте свиноголовое стадо,вы свободная страна,все о чем мечтали на муйдане вот-вот сбудется.россия развалится а запад с голубого вертолета выбросит вам кружевное белье и круасаны
все к чему прикасаются ваши руки и головы превращается в золото.все крутится и вертится,весь мир завидует и любуется вами
поднажмите и ваш вагончик тронется в мир чудес и изобилия
Гостьдеп
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Крах давно наступил, это лишь закономерный финал 30 лет независимости от здравого смысла.
Гость329894
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Новости про Усраину просто глоток чистого воздуха! Положительно отвлекают от реальности существования.
ГЧ
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Ерунда какая-то!!!
Главное - вернуть Крым и захватить Донбасс!
Не отвлекайтесь!
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