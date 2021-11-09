Баталии вокруг нашего трубопровода не прекращаются

Полностью достроенный "Северный поток – 2" ждет, когда ему позволят начать перекачку голубого топлива в европейские страны. Многое в этом вопросе зависит от Германии. Один известный немецкий журналист убежден, что новая берлинская администрация может подкинуть проблем нашему трубопроводу.



Такое мнение выразил автор материала для немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус. В фантазиях зарубежного эксперта максимально экономически выгодный для Германии трубопровод является секретным оружием российского лидера Владимира Путина. Корнелиус пишет, что наш президент якобы пытается расколоть единство Евросоюза, а в первую очередь хочет получить механизм воздействия на Германию.

Весьма антироссийски настроенному немецкому журналисту остается лишь уповать на то, что новые местные власти отвернутся от выгодных энергетических коммуникаций и решат заморозить "Северный поток – 2". Господин Корнелиус почему-то убежден, что отказ от прямых поставок дешевого российского газа пойдет Германии на благо.

Специалист из Германии также отметил, что подобное развитие событий благоприятно скажется на Украине и сильно ударит по России. Корнелиус надеется, что новые немецкие власти назло Москве решатся на такой экономически нецелесообразный шаг.

Тем временем, европейские политики, которые более рационально смотрят на ситуацию, придерживаются диаметрально противоположного мнения. Так, бывший руководитель комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил, что обычные жители Германии с нетерпением ждут появления в стране дешевого топлива.