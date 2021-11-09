Пушков напомнил Украине об истинных приоритетах Евросоюза

Пушков напомнил Украине об истинных приоритетах Евросоюза
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Киев зря надеется на поддержку европейцев

Известный российский сенатор Алексей Пушков поделился своим удивлением по поводу того, что киевские власти уже очень долгое время пребывают в уверенности, что европейские товарищи якобы будут их все время поддерживать и помогать им. Реальность значительно суровее, подчеркнул член Совфеда.

Так известный государственный деятель отреагировал на новости о том, что в текущем году Евросоюз сократил поставки голубого топлива в украинское государство в шесть раз. Соответствующие сведения опубликовали представители пресс-службы украинского Оператора ГТС.

В то же время жители Украины испытывают острую потребность в энергетических ресурсах. На этом фоне Пушков предложил киевским властям задуматься над реалистичностью распиаренной "евроинтеграции".

"На Украине, видимо, никогда не осознают, что интересы Украины не приоритетны для Европы, особенно в трудные времена", – написал сенатор в своем личном телеграм-канале.

Член Совета Федерации напомнил, что от лишних надежд на помощь Брюсселя пострадали и другие государства. Пушков указал на то, что в международном пространстве (особенно это касается западных государств) не стоит рассчитывать на бескорыстную помощь. Обычно сильные европейские державы, как и Америка, действуют, преследуя исключительно собственные интересы.

К слову, недавно высокопоставленный российский госслужащий Сергей Иванов раскритиковал Украину за создание угрозы для экологии в Европе. Состояние газотранспортной системы Незалежной внушает обоснованные опасения.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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