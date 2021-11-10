Дождались: "Газпром" вышел на максимум по объему транзита через Украину

Дождались: "Газпром" вышел на максимум по объему транзита через Украину
Фото: depositphotos.com
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На стоимость газа в Европе это не повлияло

Транзит российского газа через Украину увеличивается с каждым днем. На среду, 10 ноября, "Газпром" заказал для себя мощности в объеме 109,3 млн кубометров. Это максимум в рамках договора от 2019 года.

Накануне, 9 ноября, "Газпром" бронировал объем 100,2 млн кубометров, но по факту было поставлено 88,6 млн, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Оператора ГТС Украины".

В начале недели глава "Оператора ГТС" Сергей Макогон посетовал, что Россия не только отказывается от бронирования дополнительных мощностей для поставок газа в Европу, но и собственный суточный объем не выбирает, хотя и платит за транзит по полной.

В России ранее предупреждали, что начнут прокачивать в Европу больше газа после того, как заполнят хранилища в России. Во вторник, 9 ноября, "Газпром" доложил, что его внутренние резервуары полны, и компания приступила к закачке сырья в пять ПГХ на территории ЕС – это "Йемгум", "Катарина", "Реден", "Этцель" в ФРГ и "Хайдах" в Австрии.

Впрочем, на положение дел на газовом рынке Европы это не повлияло. Цены по-прежнему держатся в районе 900 долларов за тысячу кубометров, передает ИА Neftegaz.RU. Это еще раз подтверждает то, что Россия пыталась донести до западных критиков, а именно: скачок цен на газ в ЕС произошел под влиянием комплекса факторов. Россия же как выполняла, так и продолжает выполнять свои обязательства перед покупателями.

При этом увеличивать транзит через Украину сверх объема, прописанного в двустороннем контракте, "Газпром" вряд ли решится. В РФ считают, что это неоправданный риск. 

Источник: Интерфакс
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость329790
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Гость325918
И через Украину газ идёт и Европе хорошо ! И только рюсские патриоты опять бомбят пердаками
Дурачок, ты просто не понимаешь ценообразование поставляемого газпромовского газа. Газпром поставляет газ по долгосрочным контрактам, где цены привязаны к ценам на нефть. Газпрому абсолютно пополам какие цены на европейских биржах. Газпром защищен от таких перепадов цен, то есть даже если газ подешевеет до 50$, газпром будет прокачивать газ по ценам заключенным контрактов. Бомбит тут в основном у хохлов, которые понимают, что лавочка в 3 млрд. долларов в год закрывается.
Гость325918
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Гость329790
"На стоимость газа в Европе это не повлияло"

Ага, совсем не повлияло, на 11% цена упала вчера, и на 6 сегодня с утра.
И через Украину газ идёт и Европе хорошо ! И только рюсские патриоты опять бомбят пердаками
Гость329790
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Гость325918
Хохлам бабло идёт ! А пюсские старики умирают от недоедания
Хохлам бабло идет за транзит независимо от того сколько прокачивает газпром, а вот по старикам, лучше пожалеть кастрюлеголовых стариков, вот где <цензура> с пенсией в 2 тысячи гривен.
Гость329790
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"На стоимость газа в Европе это не повлияло"

Ага, совсем не повлияло, на 11% цена упала вчера, и на 6 сегодня с утра.
Гость325918
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Хохлам бабло идёт ! А пюсские старики умирают от недоедания
Гость325918
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Ой ! Что происходит ? Как так ? Эй рюсня?
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