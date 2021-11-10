Переход республики на атомную энергетику может негативно сказаться на поставках российского газа

Пока Реджеп Тайип Эрдоган восхищается АЭС "Аккую", которая будет запущена только в 2023 году, российские эксперты предполагают, что энтузиазм турецкого президента ничего хорошего не предвещает.

И хотя "Аккую" еще не достроена, Эрдоган уже говорит об открытии второго и третьего блоков. Похоже, что лидер республики хорошо усвоил выводы энергетического кризиса, поняв, что выбор нужно делать в пользу атома, который не только дешевый, но и более экологичный. Но не стоит забывать о том, что для "Газпрома" Турция – один из главных импортеров газа. Иными словами, если Анкара выполнит все обязательства перед "Росатомом", а госкорпорация возьмется за строительство следующих блоков, то экспортер газа может оказаться в не самом лучшем положении.

Эксперты предполагают, что появление АЭС с четырьмя атомными энергоблоками может в итоге привести к уходу с рынка более 5 млрд кубометров газа. И в первую очередь от этого пострадает "Газпром".

Безусловно, газ Турции поставляет не только Россия, но и Иран с Азербайджаном. Но опять-таки нет никакой гарантии, что Анкара откажется от сотрудничества с Тегераном и Баку, сделав выбор в пользу Москвы.

Есть, конечно, пример Белорусии, где появление АЭС никак не сказалось на поставках газа.

"Но, конечно, появление до 12 энергоблоков, скорее всего, кардинально изменит энергетическую систему Турции, где сейчас нет ни одного энергоблока",

– заключил эксперт Сергей Кондратьев.

Ранее стало известно об ультиматуме Путина Эрдогану перед турецкой атакой в Сирии.

