Поставки газа из России в Молдавию станут еще дешевле

Поставки газа из России в Молдавию станут еще дешевле
Фото: АГН «Москва» / Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Цену откорректируют уже со следующего месяца

В декабре 2021 г. и январе 2022 г. Молдавия планирует платить России примерно по 430 долларов за тысячу кубометров газа. Такие цифры озвучил на пресс-конференции в среду, 10 ноября, глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Он пояснил, что по условиям нового контракта с "Газпромом" стоимость поставок может пересматриваться ежемесячно, поскольку она привязана к соотношению цен на нефть и газ на международном рынке. Утверждаться цена на следующий месяц должна в последний день текущего месяца. Но уже сейчас молдавские аналитики полагают, что в ближайшей перспективе можно рассчитывать на скидку долларов в 20 за тысячу кубов.

В настоящее время Кишинев платит по 450 долларов за тысячу кубометров. Это отличная цена, подчеркнул Чебан. При этом он призвал не сравнивать стоимость газа для Молдавии с тарифами, установленными недавно для Венгрии и Болгарии.

"Венгрия и Болгария получают газ по "Турецкому потоку", для них действуют другие условия",

– приводит "Прайм" пояснения Чебана.

Глава "Молдовагаза" подтвердил, что все платежи по новому контракту компания проводит вовремя. Однако предупредил, что с выплатой задолженности может случиться загвоздка.

По оценке "Газпрома", Кишинев задолжал ему более 700 миллионов долларов. В Молдавии настроены проверить эти цифры. На данный момент стороны договорились провести независимый аудит и в 2022 г. подписать соглашение о погашении задолженности. Но гарантий, что деньги поступят Москве, нет.

"У нас есть конкретный план по выплате долга "Газпрому" в течение пяти лет, в том числе за счет внутренних резервов, которых может не хватить", – признал Чебан.

Ранее эксперты, комментируя согласие "Газпрома" на супервыгодные для Молдавии условия газовых поставок, предположили, что Москва таким образом уже готовится к 2024 году, когда закончится срок транзитного договора с Киевом.

Источник: Прайм
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость329804
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за газ для Приднестровья теперь по этому контракту будет платить Молдова. Вот и решайте чья прогутость глупее :))
Tehnik74
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Добрый дядя Вова не дал цыганам замёрзнуть
Гость330160
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Гость326817
вот это поворот ! русских прогнули таки даже молдаване ! зачет !
<цензура> какая то.....умножить на ноль. Бац!!!
Гость326817
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Эй, вата - ну чо там ? "Ви без нашего газа таки взмирзнете ! Прибежите к Путину на карачках ..."
ахахахаа
Гость326817
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вот это поворот ! русских прогнули таки даже молдаване ! зачет !
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