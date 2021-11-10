Цену откорректируют уже со следующего месяца

В декабре 2021 г. и январе 2022 г. Молдавия планирует платить России примерно по 430 долларов за тысячу кубометров газа. Такие цифры озвучил на пресс-конференции в среду, 10 ноября, глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Он пояснил, что по условиям нового контракта с "Газпромом" стоимость поставок может пересматриваться ежемесячно, поскольку она привязана к соотношению цен на нефть и газ на международном рынке. Утверждаться цена на следующий месяц должна в последний день текущего месяца. Но уже сейчас молдавские аналитики полагают, что в ближайшей перспективе можно рассчитывать на скидку долларов в 20 за тысячу кубов.

В настоящее время Кишинев платит по 450 долларов за тысячу кубометров. Это отличная цена, подчеркнул Чебан. При этом он призвал не сравнивать стоимость газа для Молдавии с тарифами, установленными недавно для Венгрии и Болгарии.

"Венгрия и Болгария получают газ по "Турецкому потоку", для них действуют другие условия",

– приводит "Прайм" пояснения Чебана.

Глава "Молдовагаза" подтвердил, что все платежи по новому контракту компания проводит вовремя. Однако предупредил, что с выплатой задолженности может случиться загвоздка.

По оценке "Газпрома", Кишинев задолжал ему более 700 миллионов долларов. В Молдавии настроены проверить эти цифры. На данный момент стороны договорились провести независимый аудит и в 2022 г. подписать соглашение о погашении задолженности. Но гарантий, что деньги поступят Москве, нет.

"У нас есть конкретный план по выплате долга "Газпрому" в течение пяти лет, в том числе за счет внутренних резервов, которых может не хватить", – признал Чебан.

Ранее эксперты, комментируя согласие "Газпрома" на супервыгодные для Молдавии условия газовых поставок, предположили, что Москва таким образом уже готовится к 2024 году, когда закончится срок транзитного договора с Киевом.