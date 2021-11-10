Польша одобрила усилия Азербайджана по вытеснению России с газового рынка ЕС

Польша одобрила усилия Азербайджана по вытеснению России с газового рынка ЕС
Фото: Harald Tittel/dpa/GLOBAL LOOK press
В Европе рады любому газу, если он не из РФ

Варшава приветствует усилия Баку по снижению зависимости европейских стран от поставок российского газа. Об этом заявили в Министерстве климата и окружающей среды Польши.

По их оценке, начало коммерческой эксплуатации трубопровода "Южный газовый коридор" – это не только успех Азербайджана, но и радость для стран Евросоюза

"Каждый новый источник поставок газа в ЕС способствует конкурентоспособности и диверсификации, следовательно, энергетической безопасности",

– пояснили в Варшаве. Там напомнили, что изначально поддерживали проект строительства "Южного газового коридора" и рассчитывают, что сейчас с его помощью удастся смягчить кризис в Европе. При этом аналогичные аргументы Германии в отношении "Северного потока-2" в Варшаве отвергают.

"Южный газовый коридор" предназначен для поставок газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз на Каспии в Турцию и далее страны Южной Европы. Его проектная мощность – 10 млрд кубометров в год. Планируется, что 8 млрд кубометров пойдет в Италию и по 1 млрд кубов купят Греция и Болгария. Поставки в Европу начались около года назад и сейчас достигли объема в 5 млрд, сообщает ИА Trend. 

Напомним, азербайджанский газопровод является конкурентом российского "Турецкого потока", газ по которому подается через Черное море и Турцию в страны Юго-Восточной Европы.

Источник: Trend
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость342156
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русские красавчики, 8 лет , и крым вернули, и мост построили с жд , и трубы через континент по морю под санкциями ! 6-e место в мировом ВВП,в ВТО, в основной постоянной пятёрке ООН !! конечно.. проблем не счесть внутри страны, но это же не соседи, которым сделали революцию, a они 8 лет проволоку на забор не могут натянуть, и Которым ООН с 2015 года , присвоил статус самой бедной страны в Европе, и это при поддержке то запада..
Гость327920
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Гость326817
Давно пора отказаться от террористов и любых контактов с краснорылыми выродками. Пусть сидят голодные в своих "Цирконах" вместе с медведями
Опять какашек обожрался, хохлосвин поганый?! Не свинячье это дело в политику совать свой пятак!!!
Гость326817
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Давно пора отказаться от террористов и любых контактов с краснорылыми выродками. Пусть сидят голодные в своих "Цирконах" вместе с медведями
Гость327789
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"По их оценке, начало коммерческой эксплуатации трубопровода "Южный газовый коридор" – это не только успех Азербайджана, но и радость для стран Евросоюза" Как бы пшеки от радости не описались. Ведь такая радость, такая радость.
Гость327920
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"Варшава приветствует усилия Баку по снижению зависимости европейских стран от поставок российского газа. Об этом заявили в Министерстве климата и окружающей среды Польши." -

Пшеко-yблюдки уже не знают у кого "тунца" соснуть - лишь бы досадить России! Ccyчьe племя!!!!!!!! Всё равно они, рано или поздно, ВЫЗДОХНУТ от своей злобы! :))))))))))))))))
Гость 312301
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русские красавчики, 8 лет , и крым вернули, и мост построили с жд , и трубы через континент по морю под санкциями !  6-e место в мировом ВВП,в ВТО, в основной постоянной пятёрке ООН  !! конечно.. проблем не счесть внутри страны, но это же не соседи, которым сделали революцию, a они 8 лет проволоку на забор не могут натянуть,  и Которым ООН  с 2015 года , присвоил статус самой бедной страны в Европе, и это  при поддержке то запада..
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