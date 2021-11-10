В Европе рады любому газу, если он не из РФ

Варшава приветствует усилия Баку по снижению зависимости европейских стран от поставок российского газа. Об этом заявили в Министерстве климата и окружающей среды Польши.

По их оценке, начало коммерческой эксплуатации трубопровода "Южный газовый коридор" – это не только успех Азербайджана, но и радость для стран Евросоюза

"Каждый новый источник поставок газа в ЕС способствует конкурентоспособности и диверсификации, следовательно, энергетической безопасности",

– пояснили в Варшаве. Там напомнили, что изначально поддерживали проект строительства "Южного газового коридора" и рассчитывают, что сейчас с его помощью удастся смягчить кризис в Европе. При этом аналогичные аргументы Германии в отношении "Северного потока-2" в Варшаве отвергают.

"Южный газовый коридор" предназначен для поставок газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз на Каспии в Турцию и далее страны Южной Европы. Его проектная мощность – 10 млрд кубометров в год. Планируется, что 8 млрд кубометров пойдет в Италию и по 1 млрд кубов купят Греция и Болгария. Поставки в Европу начались около года назад и сейчас достигли объема в 5 млрд, сообщает ИА Trend.

Напомним, азербайджанский газопровод является конкурентом российского "Турецкого потока", газ по которому подается через Черное море и Турцию в страны Юго-Восточной Европы.