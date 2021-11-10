Наибольший спрос показывают российские акции

По итогам октября чистый приток в паевые фонды побил рекорд, составив 18,8 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Investfunds. Приведенный показатель на 17% превышает предыдущий рекорд, установленный в середине весны, и на целых 38 процентов выше сентябрьских результатов.

В целом же финансовые продукты остаются предметом высокой заинтересованности у частных инвесторов на протяжении двухлетнего периода, хотя раньше рынок обращал внимание на облигационные стратегии. В этом году финансовые инструменты в сфере инвестиций в акции оказались еще более популярными.

Наибольший спрос остается за российскими акциями. Среди популярных и неотраслевых фондов, находящихся в собственности отечественных банков из первой десятки, оказался ПИФ "МКБ Акции" (ранее "Регион Фонд Акций"). Речь идет об одном из старейших ПИФов в стране. Примерно двадцать лет назад ГК "Регион" Сергея Сударикова сформировала ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Регион Фонд Акций", находящийся в настоящее время под управлением АО "УК МКБ Инвестиции".

Стоимость паев фонда продолжает демонстрировать стабильный рост вот уже одиннадцать лет. По сентябрьским итогам цены чистых активов превышают 1 млрд рублей.