Украина отказывается возвращать России четыре миллиарда долларов

Украина отказывается возвращать России четыре миллиарда долларов
Фото: Britta Pedersen/ZB/www.globallookpress.com
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Власти Незалежной попытаются затянуть судебный процесс в Британии, предъявив Москве новые обвинения

Власти постмайданной Украины ни при каких обстоятельствах не намерены возвращать России многомиллиардный долг и набежавшие за него проценты. Речь идет о выкупленных в конце 2013 г. Москвой украинских еврооблигациях на сумму $3 млрд. во времена президентства Виктора Януковича, низвергнутого в ходе госпереворота в феврале 2014-го.

Грядущий демарш нынешнего киевского режима предсказал топ-менеджер в сфере финансовых коммуникаций Андрей Лобода в преддверии финальной стадии разрешения долгоиграющего юридического спора между РФ и Незалежной, которая начнется 11 ноября в Верховном суде Великобритании.

Как отмечает издание "Московский комсомолец", украинские власти с 2015 г. прекратили обслуживать свои долги, поскольку считают, что заем был предоставлен Москвой для сохранения лояльного для России правительства соборной.

Тем не менее, по решению Высокого суда Соединенного Королевства от 2017 года Незалежная должна вернуть РФ номинальную стоимость еврооблигаций в $3 млрд, а также выплатить проценты на сумму в $1,4 млрд.

По данным эксперта, на погашение долга у Киева средства есть – к началу ноября международные резервы Украины выросли почти до $29 млрд, основная часть которых накоплена в иностранной валюте.

"Украинские чиновники продолжают считать себя пострадавшей от Кремля стороной. Поэтому отдавать деньги Киев не собирается ни при каких обстоятельствах. Наоборот, украинцы наверняка предъявят Москве новые встречные иски против России", – считает специалист.

Он не исключил того, что английский суд в очередной раз попытается надолго затянуть разбирательство, включив в процесс рассмотрения всю аргументацию представителей Незалежной, включая обвинения в потере Крыма и контроля над частью Донбасса.

Напомним, ранее в октябре Амстердамский суд встал на сторону киевского режима в вопросе застрявшей с 2014 г. в Музее Алларда Пирсона в голландской столице коллекции скифского золота, принадлежащего крымским музеям. Инстанция приняла решение о передаче культурных ценностей Украине.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость329204
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У России есть серьезные рычаги повлиять на экономическую ситуацию на Украине, но Россия ПОЧЕМУ-ТО не хочет ими воспользоваться в полной мере. Загадка...
Пророк
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Лучше спросить Игоря,он такой же неодекват, как и власти Украины,утопист и нуждается в психологическом лечении,причем длительном!
Шаман
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Ну что кремль, партнеры по миллиардику клюют? Так и склюют всё.
Лис
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Ну что-ж - кто бы сомневался. А раз отказываются погашать в валюте - Россия будет взымать натурой, <цензура> русские ВСЕГДА - рано или поздно, - приходят за своими деньгами :)
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