Накрывающая мир "новая реальность" становится все более ощутимой, заставляя поверить в себя даже самых завзятых скептиков

Что еще недавно казалось полнейшей конспирологией, сегодня уже прочно стало частью нашей повседневной жизни, и это еще не предел. Весьма вероятно, что всем нам предстоит пережить то, чего никто в современном развитом мире не переживал еще никогда (за исключением мировых войн) – исчезновение товаров...

Конец времен

На первый взгляд это выглядит полным абсурдом – самые разные товары, будь то одежда, продукты, машины, инструменты, домашняя утварь и пр. постепенно, а быть может и быстро просто исчезнут с полок магазинов. То же, что по какой-то причине задержится на прилавках, неизменно взлетит в цене… и сильно.

"Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать…", - зловеще звучит, посвященное апокалипсису, откровение Иоанна Богослова, глава 13. То же, о чем сегодня открыто говорят эксперты – вовсе не очередной апокалиптический сценарий. Это вполне обоснованный прогноз, построенный на выводах из того, как сложившаяся к началу XXI века экономическая модель, дает сбой в ответ на вызовы нового времени.

Как сообщает британская газета "Таймс", энергетический кризис в Китае может привести к возникновению повсеместному дефицита различных товаров. Это будет вызвано нарушением глобальных цепочек поставок изделий. Дело в том, что в последние недели многие большие и малые производства в КНР были вынуждены частично приостановить свою работу. По причине ограничений на потребление электроэнергии из-за дефицита угля, десятки тысяч предприятий из 20 китайских провинций, перешли на двухдневную рабочую неделю, или совсем остановили работу.

В соответствии с прогнозами аналитиков банка ING, ожидаемые перебои с поставками из Китая могут продолжаться на протяжении почти всего следующего года.

Ситуацию усугубляет тот факт, что китайские товары и комплектующие присутствуют во всех без исключения секторах глобального рынка, от производства одежды и еды, до компьютерных и космических технологий. А это значит, что по мере исчерпания запасов, из открытой продажи может пропасть практически все.

То, на чем десятилетиями базировалось мировое производство, и что позволяло снижать себестоимость товаров за счет дешевой китайской рабочей силы, оказалось бомбой замедленного действия под всей мировой экономикой и потреблением.

Это не "учебная тревога"!

Опрошенные "Утром.ру" эксперты смотрят на озвученные выше прогнозы более чем серьезно.

По словам старшего аналитика УК "Альфа-Капитал" Максима Бирюкова, локальные дефициты отдельных категорий товаров уже возникают, и судя по всему, будут возникать как минимум до конца следующего года. Дефицит связан с тем, что на фоне растущего спроса ограничены возможности расширения производства по многим позициям.

С ним согласен и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, указывающий на то, что Китай производит огромное количество продукции для всего мира, при этом в некоторых категориях его доля на мировом рынке составляет 80% и более.

"Прерывание производственных цепочек, когда в КНР из-за энергокризиса останавливаются предприятия – это реальная угроза всей мировой экономике, – пояснил эксперт "Утру.ру". – Глобализация привела к тому, что остановка буквально одной фабрики в КНР может снизить производство автомобилей, смартфонов, компьютеров по всему миру (пример с нехваткой чипов). Поэтому такие перспективы – не преувеличение, а предупреждение. Как и в прошлом году, проблемы такого прерывания цепочек будут только нарастать, и дефицит возможен во многих группах товарах – от автомобилей до продуктов питания. Сейчас точно предсказать, каких именно секторов коснется ситуация в КНР довольно сложно, потому что их очень много. Китай – мировая фабрика, которая снабжает мир очень многими товарами (от ПК до пуговиц)".

Рост цен и больше ничего…

Резкое сокращение товарного предложения приведет к катастрофическому росту цен во всех секторах производства и потребления.

"Высокие цены на энергоресурсы перекладываются в стоимость всех категорий товаров, потому что увеличиваются транспортные расходы производителей, рост стоимости электричества и отдельных видов сырья повышает себестоимость производства продукции агропромышленного комплекса, что выливается в подорожание продовольственных товаров, – говорит Максим Бирюков. – Поэтому можно сказать, что рост цен ждет и продовольствие, и непродовольственные товары. Из-за нехватки чипов дорожают автомобили и многие другие электронные товары, которые требуют наличия этих чипов".

Никаких перспектив, кроме неконтролируемого роста цен на оставшиеся товары, не видит и Артем Деев.

"Цены продолжат рост, несмотря на усилия государств, данный процесс как-то сократить. Ведь у многих экономик мира просто нет возможности оперативно заменить собственным производством то, что производит Китай. Стоит быть готовым к тому, что текущие уровни инфляции в Европе и США приобретут двузначные значения, а такая инфляция в развивающихся экономиках (в России в том числе) приобретет большие масштабы",

– резюмирует эксперт.