Апокалипсис на марше: уже скоро в продаже может не остаться ничего

Апокалипсис на марше: уже скоро в продаже может не остаться ничего
Фото: depositphotos.com
Накрывающая мир "новая реальность" становится все более ощутимой, заставляя поверить в себя даже самых завзятых скептиков

Что еще недавно казалось полнейшей конспирологией, сегодня уже прочно стало частью нашей повседневной жизни, и это еще не предел. Весьма вероятно, что всем нам предстоит пережить то, чего никто в современном развитом мире не переживал еще никогда (за исключением мировых войн) – исчезновение товаров... 

Конец времен

На первый взгляд это выглядит полным абсурдом – самые разные товары, будь то одежда, продукты, машины, инструменты, домашняя утварь и пр. постепенно, а быть может и быстро просто исчезнут с полок магазинов. То же, что по какой-то причине задержится на прилавках, неизменно взлетит в цене… и сильно.

"Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать…", - зловеще звучит, посвященное апокалипсису, откровение Иоанна Богослова, глава 13. То же, о чем сегодня открыто говорят эксперты – вовсе не очередной апокалиптический сценарий. Это вполне обоснованный прогноз, построенный на выводах из того, как сложившаяся к началу XXI века экономическая модель, дает сбой в ответ на вызовы нового времени.

Как сообщает британская газета "Таймс", энергетический кризис в Китае может привести к возникновению повсеместному дефицита различных товаров. Это будет вызвано нарушением глобальных цепочек поставок изделий. Дело в том, что в последние недели многие большие и малые производства в КНР были вынуждены частично приостановить свою работу. По причине ограничений на потребление электроэнергии из-за дефицита угля, десятки тысяч предприятий из 20 китайских провинций, перешли на двухдневную рабочую неделю, или совсем остановили работу.

В соответствии с прогнозами аналитиков банка ING, ожидаемые перебои с поставками из Китая могут продолжаться на протяжении почти всего следующего года.

Ситуацию усугубляет тот факт, что китайские товары и комплектующие присутствуют во всех без исключения секторах глобального рынка, от производства одежды и еды, до компьютерных и космических технологий. А это значит, что по мере исчерпания запасов, из открытой продажи может пропасть практически все.

То, на чем десятилетиями базировалось мировое производство, и что позволяло снижать себестоимость товаров за счет дешевой китайской рабочей силы, оказалось бомбой замедленного действия под всей мировой экономикой и потреблением.  

Это не "учебная тревога"!

Опрошенные "Утром.ру" эксперты смотрят на озвученные выше прогнозы более чем серьезно.

По словам старшего аналитика УК "Альфа-Капитал" Максима Бирюкова, локальные дефициты отдельных категорий товаров уже возникают, и судя по всему, будут возникать как минимум до конца следующего года. Дефицит связан с тем, что на фоне растущего спроса ограничены возможности расширения производства по многим позициям.

С ним согласен и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, указывающий на то, что Китай производит огромное количество продукции для всего мира, при этом в некоторых категориях его доля на мировом рынке составляет 80% и более.

"Прерывание производственных цепочек, когда в КНР из-за энергокризиса останавливаются предприятия – это реальная угроза всей мировой экономике, – пояснил эксперт "Утру.ру". – Глобализация привела к тому, что остановка буквально одной фабрики в КНР может снизить производство автомобилей, смартфонов, компьютеров по всему миру (пример с нехваткой чипов). Поэтому такие перспективы – не преувеличение, а предупреждение. Как и в прошлом году, проблемы такого прерывания цепочек будут только нарастать, и дефицит возможен во многих группах товарах – от автомобилей до продуктов питания. Сейчас точно предсказать, каких именно секторов коснется ситуация в КНР довольно сложно, потому что их очень много. Китай – мировая фабрика, которая снабжает мир очень многими товарами (от ПК до пуговиц)".

Рост цен и больше ничего…

Резкое сокращение товарного предложения приведет к катастрофическому росту цен во всех секторах производства и потребления.

"Высокие цены на энергоресурсы перекладываются в стоимость всех категорий товаров, потому что увеличиваются транспортные расходы производителей, рост стоимости электричества и отдельных видов сырья повышает себестоимость производства продукции агропромышленного комплекса, что выливается в подорожание продовольственных товаров, – говорит Максим Бирюков. – Поэтому можно сказать, что рост цен ждет и продовольствие, и непродовольственные товары. Из-за нехватки чипов дорожают автомобили и многие другие электронные товары, которые требуют наличия этих чипов".

Никаких перспектив, кроме неконтролируемого роста цен на оставшиеся товары, не видит и Артем Деев.

"Цены продолжат рост, несмотря на усилия государств, данный процесс как-то сократить. Ведь у многих экономик мира просто нет возможности оперативно заменить собственным производством то, что производит Китай. Стоит быть готовым к тому, что текущие уровни инфляции в Европе и США приобретут двузначные значения, а такая инфляция в развивающихся экономиках (в России в том числе) приобретет большие масштабы",

– резюмирует эксперт.

Юрий ЛЕВЫКИН

Ответить:

игорь
Пожаловаться Ответить
лишь бы про пенсии никто не вспоминал что их отобрали у народа россии
лишь бы никто не думал что капитализм это и есть суть всего краха
лишь бы рабовладельцы всегда оставались при своих рабах
остальное можно накручивать бесконечно
Французские бульдоги моего товарища, беспрерывно громко пукают, и без предупреждения какают на его английский ковёр, они тоже могли бы баллотироваться в президенты США.
Пожаловаться Ответить
Китай рулит!
1
новости партнеров

Иностранным авиакомпаниям могут закрыть небо над Россией в отместку за "Аэрофлот"

Санкции против российского перевозчика не останутся безнаказанными

Путин отправил Меркель в Брюссель решать проблему с мигрантами - эксперт

Глава РФ не хочет превратиться в "сообщника" бацьки в случае, если проблема с беженцами не разрешится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей