Брюссель готовит материалы для антимонопольного расследования

И хотя "Газпром" пошел навстречу Европейскому союзу, который столкнулся с серьезным энергетическим кризисом, в Брюсселе этого не оценили. Напротив, европейские власти решили наказать экспортера газа. Для этого в ЕС уже собирают материалы для проведения антимонопольного расследования.

И если Европейской комиссии удастся доказать, что российская компания виновата в росте цен на голубое топливо, то "Газпрому" может грозить огромный штраф – 7 трлн рублей или 10% от годового оборота.

Но есть еще один вариант. Европу, похоже, не до конца удовлетворило, что Россия все-таки увеличила поставки топлива. В случае, если вина "Газпрома" будет доказана, Брюссель может попросить скидку на топливо, пишет "Взгляд".

Так, эксперт Игорь Юшков предположил, что антимонопольное расследование Европа задумала для того, чтобы найти виноватого в разгоревшемся в кризисе. Мол, тарифы растут, закрываются предприятия, удобрений не хватает. И за этот дефицит товаров нужно кому-то отвечать. Например, России.

Еще одна причина – Еврокомиссия хочет доказать, что ее вины в провальной газовой политике нет.

"Еврочиновники хотят снять с себя эту ответственность и предложить альтернативного виноватого",

– указывает Юшков, добавляя, что на роль виноватого идеально подходит "Газпром".

Но расследование, вероятнее всего, закончится провалом европейской стороны, потому что российская компания выполняет свои обязательства по долгосрочным контрактам. Тем более, что с точки зрения права и международных принципов российская сторона не допускала никаких нарушений.

Напомним, что ранее "Газпром" согласовал план поставок газа в Европу на ноябрь. Теперь закачка топлива будет идти в пять ПГХ на территории Европы.