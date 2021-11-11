Киев рассчитывает на поставки от своих партнеров около двух миллионов тонн черного золота в текущем отопительном сезоне

Соединенные Штаты и Польша станут основными поставщиками угля на Украина в нынешний отопительный сезон. Об этом сообщил первый замглавы Минэнерго страны Юрий Власенко в эфире телеканала "Эспрессо".

"На сегодняшний день большой объем угля законтрактовано в США и Польше. Также небольшие партии заходят из Казахстана. Однако, как вам известно, Россия перекрыла возможность поставок этого угля через свою территорию, поэтому мы сейчас ориентируемся на поставки из США и Польши", – сказал чиновник.

По его словам, импорт черного золота из вышеупомянутых стран идет "ритмично". В ведомстве рассчитывают на поставки около двух миллионов тонн угля.

Накануне посягатель на российские земли и по совместительству депутат Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко "Евросолидарность" Алексей Гончаренко в телеграм-канале сообщил, что на 10 ноября на складах отечественных ТЭС осталось примерно 447,9 тыс тонн, а это на 310,4 тыс тонн меньше гарантированных.

По его данным, 62 энергоблока на теплоэлектростанциях не работают, 25 из них – из-за отсутствия топлива. За сутки запас угля на складах ТЭС и ТЭЦ уменьшился на 13,8 тыс тонн, сокрушался парламентарий.

