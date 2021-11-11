Американцы и поляки обещали обеспечить украинцев углем

Американцы и поляки обещали обеспечить украинцев углем
Фото: pixabay.com
продолжениеУкраина проведет новый вид границы с Россией и Белоруссией
Киев рассчитывает на поставки от своих партнеров около двух миллионов тонн черного золота в текущем отопительном сезоне

Соединенные Штаты и Польша станут основными поставщиками угля на Украина в нынешний отопительный сезон. Об этом сообщил первый замглавы Минэнерго страны Юрий Власенко в эфире телеканала "Эспрессо".

"На сегодняшний день большой объем угля законтрактовано в США и Польше. Также небольшие партии заходят из Казахстана. Однако, как вам известно, Россия перекрыла возможность поставок этого угля через свою территорию, поэтому мы сейчас ориентируемся на поставки из США и Польши", – сказал чиновник.

По его словам, импорт черного золота из вышеупомянутых стран идет "ритмично". В ведомстве рассчитывают на поставки около двух миллионов тонн угля.

Накануне посягатель на российские земли и по совместительству депутат Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко "Евросолидарность" Алексей Гончаренко в телеграм-канале сообщил, что на 10 ноября на складах отечественных ТЭС осталось примерно 447,9 тыс тонн, а это на 310,4 тыс тонн меньше гарантированных.

По его данным, 62 энергоблока на теплоэлектростанциях не работают, 25 из них – из-за отсутствия топлива. За сутки запас угля на складах ТЭС и ТЭЦ уменьшился на 13,8 тыс тонн, сокрушался парламентарий.

Источник: Ютуб-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Иностранным авиакомпаниям могут закрыть небо над Россией в отместку за "Аэрофлот"

Санкции против российского перевозчика не останутся безнаказанными

Апокалипсис на марше: уже скоро в продаже может не остаться ничего

Накрывающая мир "новая реальность" становится все более ощутимой, заставляя поверить в себя даже самых завзятых скептиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей