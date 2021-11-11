Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
Соединенные Штаты и Польша станут основными поставщиками угля на Украина в нынешний отопительный сезон. Об этом сообщил первый замглавы Минэнерго страны Юрий Власенко в эфире телеканала "Эспрессо".
"На сегодняшний день большой объем угля законтрактовано в США и Польше. Также небольшие партии заходят из Казахстана. Однако, как вам известно, Россия перекрыла возможность поставок этого угля через свою территорию, поэтому мы сейчас ориентируемся на поставки из США и Польши", – сказал чиновник.
По его словам, импорт черного золота из вышеупомянутых стран идет "ритмично". В ведомстве рассчитывают на поставки около двух миллионов тонн угля.
Накануне посягатель на российские земли и по совместительству депутат Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко "Евросолидарность" Алексей Гончаренко в телеграм-канале сообщил, что на 10 ноября на складах отечественных ТЭС осталось примерно 447,9 тыс тонн, а это на 310,4 тыс тонн меньше гарантированных.
По его данным,
62 энергоблока на теплоэлектростанциях не работают, 25 из них – из-за отсутствия топлива.
За сутки запас угля на складах ТЭС и ТЭЦ уменьшился на 13,8 тыс
тонн, сокрушался парламентарий.
Санкции против российского перевозчика не останутся безнаказанными
Накрывающая мир "новая реальность" становится все более ощутимой, заставляя поверить в себя даже самых завзятых скептиков