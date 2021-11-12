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Украинская индустрия находится в весьма плачевном состоянии из-за топливного кризиса, который сейчас накрыл европейские страны и напрямую задел Незалежную. Об этом заявил бывший вице-премьер республики, а ныне депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "1+1".
Политик заметил, что, по данным Федерации работодателей, почти половина заводов в соборной может прекратить свою деятельность.
"Если в себестоимости продукции предприятия 30% – энергоносители, то такое увеличение цен на газ, на электрическую энергию просто остановит предприятия. А это потеря рабочих мест, бюджетов, это реальная катастрофа для промышленности", – подчеркнул депутат.
По его словам, Украина покупает голубое топливо по цене в тысячу долларов за тысячу кубометров, а в 2020 г. сырье стоило в три раза дешевле. Сложившуюся сейчас ситуацию в Киеве политик назвал уникальной, чего ранее никогда не было.
Ранее на этой неделе появилась информация, что
62 энергоблока на украинских ТЭС не работают, 25 из них – из-за отсутствия топлива.
Между тем
первый замглавы Минэнерго Юрий Власенко
сообщил, что в текущем отопительном сезоне уголь Незалежной обещали поставить Польша и США. Ведомстве рассчитывает получить около двух миллионов тонн твердого черного золота.
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