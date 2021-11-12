Экономика Украины оказалась на грани катастрофы из-за топливного кризиса

Экономика Украины оказалась на грани катастрофы из-за топливного кризиса
Фото: Jacob Balzani Loov / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
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Те предприятия, в себестоимости продукции которых 30% составляют энергоносители, при росте цен на сырье они вынуждены будут просто остановить работу

Украинская индустрия находится в весьма плачевном состоянии из-за топливного кризиса, который сейчас накрыл европейские страны и напрямую задел Незалежную. Об этом заявил бывший вице-премьер республики, а ныне депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "1+1".

Политик заметил, что, по данным Федерации работодателей, почти половина заводов в соборной может прекратить свою деятельность.

"Если в себестоимости продукции предприятия 30% – энергоносители, то такое увеличение цен на газ, на электрическую энергию просто остановит предприятия. А это потеря рабочих мест, бюджетов, это реальная катастрофа для промышленности", – подчеркнул депутат.

По его словам, Украина покупает голубое топливо по цене в тысячу долларов за тысячу кубометров, а в 2020 г. сырье стоило в три раза дешевле. Сложившуюся сейчас ситуацию в Киеве политик назвал уникальной, чего ранее никогда не было.

Ранее на этой неделе появилась информация, что 62 энергоблока на украинских ТЭС не работают, 25 из них – из-за отсутствия топлива. Между тем первый замглавы Минэнерго Юрий Власенко сообщил, что в текущем отопительном сезоне уголь Незалежной обещали поставить Польша и США. Ведомстве рассчитывает получить около двух миллионов тонн твердого черного золота.

Источник: Ютуб-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость330568
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М
ни чо,кизяк и желуди,свиней в качестве тягловой силы,зимой готовтесь к земле или можно перекраситься гуталином и под видом афганца пробираться в германию через польшу большой толпой
У них уже развесили объявления в куевской и хмельницкой областях об отключении электричества с 8 до 16 часов. Зато это "государство" выделило 20 миллионов на съемки фильма про <цензура> под названием "Мой юный принц", у них теперь <цензура> на государственном уровне, осталось только прописать ее в конституции и порядок, запануют же они после этого!!!
М
Пожаловаться Ответить
ни чо,кизяк и желуди,свиней в качестве тягловой силы,зимой готовтесь к земле или можно перекраситься гуталином и под видом афганца пробираться в германию через польшу большой толпой
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