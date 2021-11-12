Скандальная идея Батьки обойдется компании в кругленькую сумму

Некоторые западные политики развязали настоящую войну против белорусского лидера Александра Лукашенко. Однако Батьку голыми руками не возьмешь – глава белорусов уже пригрозил европейцам лишить их газа. Однако, если эта инициатива будет реализована, пострадает и казна нашей страны.



Такими выводами с журналистами издания "Газета.ру" поделился эксперт в сфере энергетики и финансов Сергей Кондратьев. По подсчетам аналитика, российский энергетический гигант "Газпром" может лишиться порядка 50 миллионов долларов, если белорусские власти действительно перекроют транспортировку голубого топлива по трубопроводу "Ямал-Европа".

Финансист резонно заметил, что белорусское государство само остро зависит от денег, которые получает за грузовые и газовые поставки. Так что подобное решение может стать пресловутым выстрелом в ногу. Более того, Минск сразу же потеряет статус надежного партнера, которого добивался долгие годы. Как известно, работать на репутацию можно вечно, а потерять ее легко и за одно мгновение.

Эксперт подсчитал, что прямые потери от уменьшения экспортной выручки за услуги транзитера только в декабре составят для Белоруссии порядка 200 миллионов долларов.

Разумеется, решение Батьки нанесет сокрушительный удар по европейским государствам, однако оно серьезно аукнется и самому Минску, а еще и Москве, подытожил эксперт.

К слову, по мнению известного политолога Дмитрия Болкунца, Россия уже сделала Лукашенко предостережение после неосторожного заявления о газе. Если от действий главы Белоруссии пострадает наше государство, Лукашенко рискует остаться совсем без союзников.