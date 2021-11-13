Поляки продолжают придерживаться русофобской политики

Некоторые особо рьяно ненавидящие нашу страну эксперты из Польши в каждой проблеме видят русский след. Так стало и со скандальным заявлением главы Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрыть Европе газ. Журналист Якуб Вех уверен, что таким образом Россия якобы проталкивает свои интересы на европейском рынке.



В своей "разгромной" статье польский писака обсудил заявление белорусского лидера о том, что если европейцы не перестанут давить на него со всех сторон, то он может дать сдачи в виде отказа транспортировать для них голубое топливо. По мнению Веха, реализация данной угрозы может привести к новой газовой войне с Европой. При этом поляк тут же во всем обвинил Российскую Федерацию. Мол, каждое движение Минска наверняка согласовывается с Москвой.

Развивая свою русофобскую мысль, журналист объявил, что наша страна якобы несет ответственность за текущий газовый кризис в Евросоюзе. По мнению поляка, нам очень выгодно бедствие европейцев, так как на таком тревожном фоне будет проще ввести в эксплуатацию российскую газовую магистраль "Северный поток – 2".

Также польский журналист объявил, что Москва только выиграет от отказа Минска поставлять голубое топливо. Это будет еще один аргумент в пользу новых газовых коммуникаций, так как старые продемонстрируют свою ненадежность.

К слову, недавно были озвучены риски нашего энергетического гиганта "Газпрома" из-за возможного перекрытия транзита газа в Белоруссию.