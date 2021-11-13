В Германии просят защитить Украину от "Северного потока – 2"

В Германии просят защитить Украину от "Северного потока – 2"
Фото: www.pixabay.com
Некоторые немцы опасаются, что Москва будет использовать трубопровод для давления на Киев

Российская газовая магистраль "Северный поток – 2" вот-вот должна начать прокачку голубого топлива в европейские государства. Однако кривотолки вокруг нашего трубопровода не прекращаются. Так, исполняющий обязанности главы МИД ФРГ Хайко Маас заявил: нельзя допустить, чтобы энергетические коммуникации использовались во вред Украине.

Высокопоставленный немец напомнил, что в свое время Берлин обещал Киеву взять его под крыло в этом вопросе. Мол, если украинцы ощутят давление со стороны России в плане транзита газа, немцы обязаны вмешаться.

На этом фоне и.о. министра подчеркнул, что берлинские власти требуют от России учитывать интересы Незалежной и не лишать ее возможности зарабатывать на транспортировке российского газа. Судя по всему, традиционная рыночная регуляция отношений между деловыми партнерами немцев не устраивает. Они уверены, что Россия почему-то должна заботиться об Украине, которая только и делает, что поливает ее помоями.

Маас объявил, что российская сторона фактически обязана давать Киеву работу на основании долгосрочных контрактов на поставку голубого топлива по украинской территории. Слова высокопоставленного немецкого госслужащего приводят журналисты издания News.ru.

Стоит отметить, что сами киевские власти уже давно выпрашивают у своих руководителей в администрации Соединенных Штатов Америки остановить наш газопровод.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость327920
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"Маас объявил, что российская сторона фактически обязана давать Киеву работу на основании долгосрочных контрактов на поставку голубого топлива по украинской территории." -
Что ещё за кизячный бред? Не пошёл бы этот фашист в член!!! Фрицы уже давно превратились в общемировой отстойник нелегалов-халявщиков - пусть и усраину возьмут на содержание, если такие сердобольные!
Гость328381
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Гость327263
Проставляю как Путин с корешами хохочет в голос, когда слышит вот эти вот бредни своей челяди "наш газопровод" ))))) ...
Спасите хохлов от трубы ,она к ним в задницу лезет. Русские хотят всех хохлов сделать голубыми.
Гость327263
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Проставляю как Путин с корешами хохочет в голос, когда слышит вот эти вот бредни своей челяди "наш газопровод" ))))) ...
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