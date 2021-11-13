На Украине встали почти все электростанции из-за нехватки угля

На Украине встали почти все электростанции из-за нехватки угля
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Местные СМИ бьют тревогу

Энергетический кризис на Украиневсе нарастает и нарастает. Так, местные журналисты выяснили, что государственные ТЭС загружены лишь на 10%.

Так, издание Страна.ua отмечает, что из 23 энергоблоков нагрузку несут лишь три. На частных электростанциях не работают четыре блока. 

Большинство государственных теплоэлектростанций – 60% мощностей – заглохли из-за отсутствия угля. Таким образом, дефицит топлива остановил 14 энергоблоков, еще шесть находятся на ремонте, говорится в материале заблокированного в РФ "Главкома".

Ранее стало известно, что Россия с 1 ноября прекратила поставки на Украину энергетических марок угля из-за собственных нужд. На выручку Киеву готов прийти Луганск, но в офисе Зеленского пока молчат. При этом экономика страны оказалась на грани катастрофы из-за энергетического кризиса. 

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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