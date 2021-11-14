Обычно месяцы перед Новым годом называют самыми плохими для рубля

В 2021 году ситуация может измениться. Такого мнения придерживается эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.



Как правило российская валюта перед Новым годом дешевела по нескольким причинам. Это пик выплат по внешним долгам компаний, а также возрастающий интерес российских покупателей к турпутевкам и товарам, которые поставляются из зарубежных стран. Вместе с тем в последние пару лет наметилась иная тенденция. Российская валюта, наоборот, растет в преддверии праздников. По словам Бабина, пандемия коронавируса, которая ударила по всем странам в мире, может повлиять на привычное положение вещей.

Так, до конца года "деревянный" будет поддерживать высокая стоимость сырья. Если исключить какие-то глобальные неожиданные события, то американская валюта подешевеет перед Новым годом – 2022. По прогнозу эксперта, курс доллара может составить от 69 до 71 рубля.

Ранее аналитики озвучили прогноз по курсу валют на весь 2022 год. Подробности – в нашем материале.