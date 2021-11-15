Россияне погрязли в кредитах "до зарплаты"

Большая часть просрочек приходится на клиентов микрофинансовых организаций

Кредитная петля, которую на протяжении двух последних лет старательно затягивают на своей шее клиенты МФО, сжалась до такой степени, что больше чем половине из них сегодня уже "нечем дышать".



Шокирующие данные

На минувшей неделе директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков озвучил поистине шокирующие цифры. По данным финансового чиновника, доля просроченных PDL-займов (потребительские микрозаймы "до зарплаты", на сумму не более 30 тыс. рублей на срок до 30 дней) по итогам первого полугодия 2021 г. составила порядка 55-57%.

"Просрочка у нас в среднем по рынку микрофинансирования сейчас составляет порядка 28%, но при этом очень сильно эта просрочка разнится от вида займа, например, по PDL у нас просрочка сегодня порядка 55-57%",

– заявил Илья Кочетков на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Параллельно заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин поспешил предупредить самый простой и лежащий на поверхности ответ, который мог бы возникнуть у любого, кто впервые столкнулся с данной информацией. Он четко дал понять, что не следует считать, что проблема просрочки по микрофинансовым займам решится одним только запретом подобного рода услуг.

"Если мы думаем, что завтра мы уберем все микрофинансовые организации с рынка и спрос исчезнет, – это большая ошибка. Он просто будет находиться в тени, что и происходит, когда время от времени мы подкручиваем гайки, и участники рынка не успевают перестроиться",

– подчеркнул Чистюхин.

Почему так получилось?

В своих ответах на данный вопрос эксперты единодушны.

"Рост объема выдачи займов "до зарплаты" и то, что по ним будет расти просрочка, – это ожидаемые события. На фоне карантинных мер в прошлом году многие россияне обращались в МФО, чтобы получить такие небольшие кредиты, поскольку в отдельных отраслях экономическая деятельность прекратилась",

– пояснил изданию "Утро" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, те же самые тенденции можно наблюдать и сегодня, по причине новых ограничительных мер. В итоге, спрос на небольшие кредиты увеличивается, а вместе с ним растет и просрочка по платежам. Согласен с ним и первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Впрочем, при этом он не снимает ответственности и с самих граждан – получателей кредитов "до зарплаты".

По его мнению, у просрочки микрозаймов такая же причина, как и у их изначального оформления – низкая финансовая грамотность. Клиенты либо не умеют распределять заработанные средства, либо пытаются аврально закрыть брешь в семейном бюджете, либо хотят приобрести очень дорогой товар.

"Сами по себе кредиты не являются чем-то недопустимым, к ним прибегают многие граждане, как к эффективному инструменту, который позволяет сделать крупную покупку, а потом ежемесячно отдавать банку посильную сумму, - пояснил Павел Сигал "Утру". – Но в банках процентная ставка, как правило, ниже, чем в микрофинансовых организациях. Туда идут люди с испорченной кредитной историей или без официального трудоустройства, поэтому запретить займы "до зарплаты" невозможно, у граждан не останется альтернатив".

По словам эксперта, остается и другая существенная проблема – многие клиенты не читают договоры и очень удивляются тому, какие огромные проценты набегают в случае допущения просрочки (например, из-за задержки заработной платы). Сумма увеличивается каждый день и в какой-то момент становится непосильной.





Глубинные причины

То, что многие заемщики не читают кредитных договоров – сущая правда. Однако истинные причины фантастических объемов просрочки все-таки не в этом. Бизнес кредитования "до зарплаты" расцвел на фоне тотального снижения доходов россиян, вызванного как последствиями пандемии и экономического кризиса, так и непонимания большинством из них произошедших изменений.

Миллионы россиян по-прежнему верят, что сегодняшние проблемы вот-вот рассеются, и прежняя жизнь с прежним уровнем реальных доходов непременно вернется. Этим они оправдывают сохранение привычного уровня потребления, тогда как недополученные доходы можно покрыть за счет все тех же займов "до зарплаты".

К сожалению, данная позиция ошибочна и предельно опасна. Глобальные изменения произошли, и "как раньше" уже не будет, скорее всего, никогда. Происходящие по всему миру приостановки производств, разрывы логистических цепочек, бесконечные локдауны, и всепожирающая инфляция говорят о том, что в экономике что-то кардинально изменилось. Сегодня уже понятно, что вернуться к прежнему уровню доходов и потребления удастся далеко не всем.

В переводе на общечеловеческий язык: большинство из нас будет жить беднее, и уже вряд ли сможет позволить себе то, что могло позволить еще год-полтора назад. Следовательно, сохранять прежний уровень потребления, покрывая недостающие доходы за счет кредитов, да еще и "до зарплаты" – сегодня более чем опрометчивая модель поведения. Подтверждением тому и стал колоссальный уровень кредитной просрочки, о котором говорил на прошлой неделе Илья Кочетков.