Такое развитие событий является весьма нежелательным для нашей страны

Западные государства с большим удовольствием размахивают санкционной дубиной перед носом нашей страны. Уже достаточно давно идут разговоры о возможном отключении России от международной платежной системы SWIFT. Впрочем, по мнению аудитора Счетной палаты России Алексея Саватюгина, вряд ли наши зарубежные партнеры все-таки пойдут на такой шаг.



Опытный эксперт отметил, что подобного рода решение по факту будет являться объявлением экономической войны. Ситуация на международной арене оставляет желать лучшего, однако на такие радикальные действия Запад вряд ли решится. Так что в ближайшее время ждать отключения нашей страны от SWIFT не приходится, уверен аналитик.

Впрочем, если такое все же случится, это грозит нашей стране серьезными проблемами в сфере взаимоотношений с другими странами.

"Такое решение может нарушить транзакции России с глобальным миром", – пояснил аналитик.

В то же время, внутренняя финансовая система нашей страны не пострадает от отключения SWIFT. Расчеты на территории России будут осуществляться в привычном виде.

В беседе с корреспондентом РИА Новости Саватюгин напомнил, что в истории цивилизованного общества подобного рода отключения от глобальных систем происходили всего несколько раз. В целом, это событие весьма маловероятно.

При этом стоит отметить, что разговоры вокруг глобальной системы платежей идут уже давно. Например, летом начальник банка ВТБ Андрей Костин подчеркнул, что РФ отключат от SWIFT только в случае, если лидеры ЕС решат пойти на крайне жесткие меры в отношении нашей страны.