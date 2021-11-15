Энергогигант не нуждается в допмощностях ГТС Незалежной

Эксперты российского энергетического гиганта "Газпром" приняли решение воздержаться от бронирования на декабрь дополнительных мощностей газотранспортной системы Украины.



Также наши энергетики посчитали, что в будущем месяце прекрасно обойдутся без услуг польского государства, на территории которого пролегает часть трубопровода "Ямал – Европа".

Такое решение российской корпорации снова заставило европейский энергорынок замереть в ожидании. В ближайшее время станет понятно, каким образом действия "Газпрома" повлияют на стоимость голубого топлива в Евросоюзе.

Журналисты РИА "Новости" отмечают, что 15 ноября украинцы выставили на торги дополнительные мощности своей газотранспортной системы в объеме 9,8 миллиона кубометров голубого топлива в день. Однако представители "Газпрома" решили проигнорировать такую прекрасную возможность воспользоваться услугами незалежных.

Таким же образом наши энергетики отреагировали на поляков. В понедельник предлагалось закупить мощности трубопровода "Ямал-Европа" в объеме 89,1 миллиона кубометров энергоресурса в сутки. Данное предложение осталось невостребованным.

Стоит отметить, что поляки вместе с украинцами бьют все рекорды по русофобским настроениям. Недавно дошло до того, что в Варшаве раздался призыв исключить нашу страну из всех международных организаций.