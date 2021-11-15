О надеждах на лучшее стоит забыть

Приближающийся 2022-й год не принесет особых поводов для радостей россиянам – экономика развивается далеко не километровыми шагами. Ожидаемый период станет продолжением стагнации, которая также не будет сопровождаться катастрофическими событиями, заявил экономист Андрей Колганов, поделившийся с журналистами своим прогнозом на предстоящую пору.

Спикер выразил уверенность, что в целом все останется как и прежде – радоваться будет нечему, однако и причин для боязни не предвидится. Темпы экономического роста будут крайне медленными, равно как и повышение доходов населения (если такового вообще стоит ожидать).

"Но никаких катастрофических событий вроде девальвации рубля я не предвижу, – заявил эсперт в интервью журналистам NEWS.ru.

Центробанк, вероятнее всего, не станет повышать уровень ключевой ставки, считает Колганов.

Экономист также заявил, что населению стоит оптимизировать свои расходы. Если ситуация грозит и вовсе безденежьем, то их нужно свести к минимуму – забыть о дорогих подарках близким по праздникам и рассмотреть вариант с подработкой.

По словам экспертов, в настоящее время кредитная петля на шее россиян сжалась до крайнего предела – доля просроченных займов по микрокредитам, если говорить о сумме до тридцати тысяч рублей сроком до 30 дней, по итогам первых шести месяцев 2021 года достигла 55-57 процентов. В Центробанке заявили, что закручивание гаек не изменит ситацию: МФО просто уйдет в теневой сектор, и спрос на их услуги среди россиян только возрастет.