Новый план по "Северному потоку-2": объяснена причина отказа "Газпрома" бронировать транзит газа

Новый план по "Северному потоку-2": объяснена причина отказа "Газпрома" бронировать транзит газа
Фото: Jens Büttner / ZB / www.globallookpress.com
Отечественный концерн пытается побудить европейцев быстрее решить вопрос с сертификацией газопровода

Отказ "Газпрома" бронировать дополнительные объемы для транзита через Белоруссию и Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" и Украину на декабрь свидетельствует о том, что российский концерн решил перейти к новой стратегии по вопросу запуска "Северного потока-2".  С таким комментарием выступил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По его мнению, отечественный монополист стремится замотивировать своих европейских потребителей создать все условия для скорейшего начала работы балтийской магистрали.

"Стратегия заключается в том, чтобы работать исключительно по контрактам, соответственно никаких дополнительных бронирований не делать", – цитирует "Лента" эксперта.

Он заметил, что лишь по решению президента РФ Владимира Путина "Газпром" в последние дни несколько нарастил прокачку голубого топлива в свои подземные хранилища на континенте.

Пикин уверен, что в Европе не станут идти навстречу концерну в его новой политике по транзиту и не ускорят процесс сертификации "СП-2". По его словам, "момент истины" для газопровода наступит в феврале наступающего года.

"Тогда будет понятно, с какой скоростью истощатся европейские хранилища, какая зима, холодная или теплая, какие цены. Сейчас основная проблема европейцев не объем газа, а цена. Но они смирились, и никакие процессы под ценообразование они не хотят подстраивать", – предположил Пикин.

Он добавил, что, вероятно, потребителей в Старом свете вполне устраивает цена за топливо в 800-1000 долларов, а "то и выше".

Ранее в понедельник, 15 ноября, появилась информация о том, что "Газпром" не стал бронировать дополнительную транзитную мощность через ГТСУ, а также совсем не бронировал объем прокачки газа по маршруту "Ямал – Европа". Сразу после этой новости спотовая цена голубого топлива в Европе взлетела до $962 за тыс. куб., хотя торги начались на отметке $947, передает украинский "Интерфакс".

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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