Украинцы очень расстроены из-за появления мощного конкурента

Украинское государство привыкло существенно пополнять свою казну за счет транзита российского голубого топлива. Весьма вероятно, что газовая магистраль "Северный поток – 2" изменит эту ситуацию не в пользу Киева. Например, в местном энергетическом гиганте "Нафтогазе" уже подсчитали, какую сумму потеряют после ввода новых коммуникаций в эксплуатацию.



По словам главы госкорпорации Юрия Витренко, каждый год украинский бюджет будет терять порядка 2 миллиардов евро, пишет RT.

Такая огромная финансовая дыра всерьез беспокоит незалежных. Витренко добавил, что киевский режим все еще тешится надеждой избавиться от российских газовых коммуникаций. Для реализации этой идеи украинцы продолжат создавать образ мирового агрессора из нашей страны, отмечает РИА ФАН.

К слову, недавно стало известно, что в Киеве придумали решение проблемы с дефицитом российского голубого топлива.