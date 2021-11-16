"Нафтогаз" подсчитал потери от запуска "Северного потока – 2" и ужаснулся

Украинцы очень расстроены из-за появления мощного конкурента

Украинское государство привыкло существенно пополнять свою казну за счет транзита российского голубого топлива. Весьма вероятно, что газовая магистраль "Северный поток – 2" изменит эту ситуацию не в пользу Киева. Например, в местном энергетическом гиганте "Нафтогазе" уже подсчитали, какую сумму потеряют после ввода новых коммуникаций в эксплуатацию.

По словам главы госкорпорации Юрия Витренко, каждый год украинский бюджет будет терять порядка 2 миллиардов евро, пишет RT.

Такая огромная финансовая дыра всерьез беспокоит незалежных. Витренко добавил, что киевский режим все еще тешится надеждой избавиться от российских газовых коммуникаций. Для реализации этой идеи украинцы продолжат создавать образ мирового агрессора из нашей страны, отмечает РИА ФАН.

К слову, недавно стало известно, что в Киеве придумали решение проблемы с дефицитом российского голубого топлива.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Европа последовала совету Путина: Брюссель выдал свою версию переговоров с Минском

Новые евросанкции против Минска будут приняты в ближайшее время

Как Польша планирует решать миграционный кризис: объяснил Латушко

Варшава не настроена на диалог с Минском

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей