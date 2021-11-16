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Запуск "Северного потока-2" не только лишит Украину дохода от транзита российского газа в Европу. Незалежная сама останется без газа, поскольку импорт топлива из стран ЕС окажется невозможным. Это признала компания "Оператор ГТС Украины".
"Нам будет недоступен виртуальный реверс, обеспечивший в этом году почти 90% импорта газа в Украину",
– сообщили в компании. Кроме того, там отметили, что пять городов, расположенных у границы с Россией, вовсе лишится газоснабжения, а европейские страны не смогут при желании пользоваться газовыми хранилищами, построенными на территории Незалежной, передает РИА "Новости".
Решить эту проблему, как и сохранение газотранспортной сети Украины в рабочем состоянии может закупка газа у России напрямую, однако в Киеве отказываются рассматривать это вариант.
Ранее стало известно, что "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины" допущены к процессу сертификации "Северного потока-2". Заблокировать проект они не смогут, но затянуть рассмотрение и настроить европейцев против российского газопровода постараются.
В качестве одного из аргументов, которые Киев намерен представить в ходе процесса, – угроза "Оператора ГТС Украины" "сократить и перенастроить систему", в результате чего транзит из РФ в ЕС через Незалежную окажется технически невозможен.
"Северный поток" и "Северный поток-2" будут транспортировать газ через единый подводный коридор, а это более рискованно, чем транзит по нескольким независимым сухопутным и подводным маршрутам",
– указали в Киеве на угрозу европейской энергобезопасности.
Тем временем в Германии приостановили процесс сертификации "Северного потока-2". Швейцарскому оператору Nord Stream 2 AG придется открыть в ФРГ свой филиал, после этого рассмотрение заявки возобновится.
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