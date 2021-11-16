На Украине в данном решении Германии усмотрели "трюк" российского концерна

Приостановка регулятором ФРГ процесса сертификации "Северного потока-2" больше всего выгоды может принести российской госкомпании "Газпром". К такому выводу пришли экономисты, комментируя сегодняшнюю новость из Берлина.

Напомним, ранее во вторник, 16 ноября, Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что продолжит сертификацию "СП-2" после того, как наш монополист завершит создание дочерней компании в ФРГ для немецкой части балтийской магистрали.

Данное решение Берлина не следует расценивать как начало неких неприятностей или "мощный удар" по газопроводу, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Наоборот, нужно это рассматривать как "продвижение полноценного оформления статуса проекта на европейской и, в первую очередь, на немецкой территории", считает специалист.

По его словам, с созданием германской "дочки" Nord Stream 2 AG вся документация по управлению сухопутной частью российской трубы будет переведена на территорию ФРГ, в том числе и персонал проекта. Конечно, на это потребуется несколько месяцев, но вряд ли "Газпром" станет тормозить с переоформлением оператора, заметил Юшков.

"Да и немцам это ни к чему: для европейцев затягивание процесса сертификации "СП-2" абсолютно не выгодно на фоне переживаемого континентом энергетического кризиса", – сказал эксперт и обратил внимание на то, как снова взлетела цена на газ на фоне этой информации.

С ним также согласен и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Он предположил, что в свете возникших обстоятельств сертификация газопровода может завершиться к концу весны или началу лета 2022 года, т.к. окончательное решение по запуску магистрали еще должна принять Еврокомиссия.

"Впрочем, "Газпром" даже может извлечь из этого дополнительную выгоду: сейчас из-за сверхвысоких цен на газ с каждой проданной тысячи кубометров "голубого топлива" российская монополия получает дополнительно $500", – пояснил "Московскому комсомольцу" Пикин.

По его оценкам, в случае сохранения таких цен до лета будущего года, "Газпром" получит в качестве дополнительной прибыли $5 млрд.

Добавим, что на фоне сообщений о приостановке сертификации "Северного потока-2" моментально отреагировал европейский топливный рынок. Цена газового фьючерса на хабе TTF подскочила сразу почти на 6% - до $1048 за тыс. кубометров.

Смешанные чувства испытали также представители киевского режима. С одной стороны, они порадовались факту оттягивания процесса запуска ненавистного им трубопровода, который идет в обход Украины. Однако тут же обнаружили и "подвох". Как заявил в "Фейсбуке" глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, в создании немецкой "дочки" "Газпром" прибегает к юридическим трюкам", что является "насмешкой" над правилами ЕС.

Украинский топ-менеджер уже призвал своих кураторов из США наложить санкции на только создающуюся немецкую компанию-оператора "СП-2".

Отметим, что накануне "Нафтогаз" и ГТСУ были допущены к процессу сертификации нашей трубы, правда, без всякого права вето. Представителям Незалежной будет дана возможность написать на бумажке свое мнение и отправиться домой.

