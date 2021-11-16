Цена на газ для европейцев добралась до отметки в 1100 долларов

Стоимость голубого топлива стремительно растет на фоне новостей о сертификации "Северного потока-2"

Впервые с октября цена на газ на европейском рынке достигла отметки в $1100 за тысячу кубометров. Об этом передает РИА Новости во вторник, 16 ноября.

На хабе TTF в Нидерландах стоимость декабрьских фьючерсов добралась до максимальных $1110, что на 17,8% выше установленной цены торгов понедельника – $942,3 за тыс. куб. м.

Цена на голубое топливо в Европе растет на фоне сегодняшнего решения Берлина приостановить сертификацию оператора "Северного потока-2" до тех пор, пока "Газпром" не создаст на территории ФРГ свою немецкую "дочку", а Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг не передаст ей основной капитал и всю документацию по "СП-2".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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