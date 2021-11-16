В Британии дали неутешительный прогноз на предстоящий отопительный сезон

Наступающей зимой из-за недостаточных запасов газа в подземных хранилищах жителей Европы ожидают масштабные веерные отключения электроэнергии. Об этом предупредил Старый свет глава одного из крупнейших мировых сырьевых трейдеров Trafigura Джереми Вейр.

Эксперт отметил, что сегодня цены на голубое топливо резко выросли после того, как Германия приостановила сертификацию "ключевого нового трубопровода" из России – "Северный поток-2".



"Откровенно говоря, у нас сейчас недостаточно газа. Мы не делаем запасы на зимний период, поэтому существует реальная проблема. Если будет холодная зима, в Европе могут случиться масштабные отключения электроэнергии", – цитирует британская The Telegraph Вейра.

Газ играет важную роль в энергоснабжении европейского континента, в частности в Соединенном Королевстве: свыше 22 млн домохозяйств подключены к газовой сети, в 2020 г. 38% купленного голубого топлива в стране использовано для отопления жилых помещений, 29% – для производства электроэнергии и 11% – для промышленных и коммерческих нужд, передает РИА "Новости".

Британские энергокомпании на фоне резко выросших мировых цен на газ начали испытывать трудности, некоторые из них объявили, что не в состоянии выполнить обязательства перед потребителями.

Кризис с начала осени уже вынудил компании сократить объемы производства и вытеснил 19 местных поставщиков энергии из бизнеса.

Во вторник, 16 ноября, цены на сырье в Европе и Великобритании выросли на 10% после того, как Берлин приостановил сертификацию оператора газопровода "Северный поток-2", подчеркнули в английском издании.

Ранее стало известно, что сегодня стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах впервые с октября достигла отметки в $1100 за тыс куб, опять же на фоне новостей из Германии.

