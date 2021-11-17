Условие возобновления сертификации "Северного потока-2" назвали на Украине

Условие возобновления сертификации "Северного потока-2" назвали на Украине
Фото: Stefan Sauer / dpa / www.globallookpress.com
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Незалежная пострадает от решения немецкого регулятора

Приостановка процесса сертификации "Северного потока-2" в Германии не продлится долго. Россия пойдет на некоторые уступки, но в целом все останется так, как выгодно Nord Stream 2. Об этом заявил киевский эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев.

Он напомнил, что Россия не признает европейское законодательство и нормы Третьего энергопакета. Поэтому европейским чиновникам придется согласиться на "копромисс":

"Он может проявиться в условной передаче прав собственности, формальном изменении структуры акционеров или уточнении ряда норм в уставных документах".

Но в Киеве зря радуются, что введение "Северного потока-2" в эксплуатацию откладывается. Юридические процедуры могут занять несколько недель, но сам процесс сертификации состоится в отведенный для этого четырехмесячный срок.

"Сертификация будет завершена весной следующего года, как это и предполагалось",

– убежден украинский эксперт. Так что, по его оценке, собственники СП-2 ничуть не расстроены происходящим. А вот властям Незалежной есть, о чем переживать: сообщение немецкого регулятора вызвало резкий рост цен на спотовом рынке газа в Европе. "От этого проиграет украинская промышленность, для которой снова подскочат цены газ", – предупредил Геннадий Рябцев в статье для "Главреда".

Ранее специалист пояснил, чем приостановка процесса сертификации СП-2 выгодна для "Газпрома". При этом в Киеве уже не скрывают истинную причину своего негативного отношения к российскому газопроводу.

Источник: Главред
Николай ВИКТОРОВ
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