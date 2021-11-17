Украинские заводы спасли Россию от дефицита бензола

Украинские заводы спасли Россию от дефицита бензола
Фото: depositphotos.com
Производители Незалежной увеличили отгрузку по запросу РФ

В октябре 2021 г. поставки бензола из Украины в Россию выросли почти на четверть по сравнению с сентябрем. Об этом сообщает международное агентство Argus. Благодаря этому российским компаниям удалось избежать дефицита сырья, широко применяемого в промышленности.

Угроза нехватки бензола возникла из-за остановки на ремонт линий отечественного производства. Но соседи не подвели. Украинский нефтехимический завод "Карпатнефтехим" продал России на 1 тыс. тонн продукта больше обычного – отгрузки в октябре достигли 5,3 тыс. т., а Кременчугский НПЗ увеличил поставки вдвое по сравнению с сентябрем – до 3,2 тыс. тонн.

По данным Argus, РФ импортирует бензол также из Белоруссии, но их объем в октябре не повышался, и из Казахстана.

Бензол необходим для производства пластмасс, каучука, резины, синтетических волокон, лакокрасочных изделий, бытовой химии, лекарственных препаратов и др. Большую часть потребности в этом веществе Россия покрывает сама, импорт в обычное время составляет около 10% годового потребления. 

Ранее стало известно, что Украина закупает в России продукции на 7 млрд долларов, несмотря на официальный курс Киева на разрыв связей с Москвой.

Источник: Argus
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

Россия нарастила секретный экспорт в страны НАТО

Критикующие Турцию за закупку С-400 страны сами импортируют из РФ боеприпасы и летательные аппараты

Демонстративное поражение Россией спутника на орбите остановит авантюру США – Сатановский

Москва охладила "горячие головы" западных вояк

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей