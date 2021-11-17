Производители Незалежной увеличили отгрузку по запросу РФ

В октябре 2021 г. поставки бензола из Украины в Россию выросли почти на четверть по сравнению с сентябрем. Об этом сообщает международное агентство Argus. Благодаря этому российским компаниям удалось избежать дефицита сырья, широко применяемого в промышленности.

Угроза нехватки бензола возникла из-за остановки на ремонт линий отечественного производства. Но соседи не подвели. Украинский нефтехимический завод "Карпатнефтехим" продал России на 1 тыс. тонн продукта больше обычного – отгрузки в октябре достигли 5,3 тыс. т., а Кременчугский НПЗ увеличил поставки вдвое по сравнению с сентябрем – до 3,2 тыс. тонн.

По данным Argus, РФ импортирует бензол также из Белоруссии, но их объем в октябре не повышался, и из Казахстана.

Бензол необходим для производства пластмасс, каучука, резины, синтетических волокон, лакокрасочных изделий, бытовой химии, лекарственных препаратов и др. Большую часть потребности в этом веществе Россия покрывает сама, импорт в обычное время составляет около 10% годового потребления.

Ранее стало известно, что Украина закупает в России продукции на 7 млрд долларов, несмотря на официальный курс Киева на разрыв связей с Москвой.