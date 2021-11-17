В Берлине заявили, что речь идет лишь о решении регулятора

Приостановка сертификации газопровода "Северный поток – 2" вызвана действиями самого регулятора, который занимается вопросом. В сложившейся ситуации отсутствует политический подтекст, о чем заявила сегодня, 17 ноября, официальный представитель Министерства экономики Германии Сюзанне Унград.

В немецком ведомстве заявили, отвечая на вопрос журналистов, что в указанном случае речь идет о действиях самого регулятора, который принимает решение о сертификации магистрали.

"Это не политическое действие. Регуляторные вопросы", – сообщила представитель Министерства экономики Германии для представителей СМИ.

Днем ранее Унград уточнила, что приостановка является действием в промежуточном этапе, который не затронет вопрос энергетического снабжения Германии. Решение немецкого агентства относится к компетенции хозяйюствующих субъектов. Иными словами, все процедуры, выполняемые BNA, не затрагивают правовое поле Минэкономики по вопросу безопасности энергоснабжения ФРГ. После поступления документов от независимого оператора процесс сертификации будет возобновлен.

Напомним, накануне BNA объявил о приостановке сертификации российского газопровода. Оператор Nord Stream 2 AG заявил о необходимости создания в ФРГ дочерней компании для немецкого участка трубопровода. После создания "дочки" сертификация должна завершиться. Однако на рассмотрение новой заявки может уйти до четырех месяцев с момента передачи немецкому регулятору всех необходимых документов.