Москва осуществляет сложный план по защите своих резервов от обвала американского доллара

Москва уже на протяжении длительного периода ведет самую сложную в мире операцию с золотом и американским долларом. Об этом пишет экс-советник ЦРУ, финансовый аналитик Джеймс Рикардс в своей статье в издании The Daily Reckoning.

По его данным, за последние несколько лет Россия серьезно нарастила свои запасы золота. Так в 2009 г. они исчислялись в 600 метрических тонн, то уже сегодня составляют 2 298,5, таким образом рост за 12 лет составил 283%.

"При президенте Владимире Путине и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной Россия неуклонно и поэтапно реализует свой план. Приобретение золота происходит регулярно в объеме от 5 до 30 метрических тонн в месяц, как по часам, чтобы избежать сбоев на рынке", отмечает Рикардс.

В апреле 2020-го часы остановились. Россия немного сократила свои запасы в апреле, июле, августе, сентябре и октябре прошлого года, а также в январе и апреле нынешнего. Запасы не изменились в ноябре и декабре 2020-го, а также в феврале, марте, мае и июне 2021 года.

И вот Москва снова стала покупать золото. Так, было приобретено 3,1 метрическая тонны в июле и еще столько же в сентябре (август остался без изменений). Автор не советует аналитикам принимать данную новую покупку "за разгул" со стороны РФ, поскольку в этом есть "что-то более тонкое".

"Россия проводит самую сложную в мире операцию хеджирования в рамках своего глобального резервного накопления в твердой валюте и золоте. Цель состоит в том, чтобы поддерживать золото на уровне около 20% от общего объема запасов, что и было достигнуто в начале 2020 г.", говорится в публикации.

По мнению аналитика, Москва осуществляет сложный план по защите от рисков своих золотовалютных запасов от обвала американского доллара. И эти запасы увеличиваются на фоне резкого повышения цен на нефть. Поэтому в резервах РФ растет доля "американца", в связи с чем Центробанку приходится закупать золото, чтобы поддерживать его на уровне 20%".

Большие запасы золота является страховкой для России. В случае если доллар резко обвалится, то стоимость золота увеличится и, следовательно, потери будут компенсированы. Американская валюта в будущем будет обесцениваться, особенно по отношению нефти, прогнозирует Рикардс.

"Русские являются мастерами такого рода динамического хеджирования (в отличие от американцев). Они только что еще раз доказали это благодаря сочетанию дорогой нефти и стабильных цен на золото", резюмировал эксперт.