В ФРГ могут отложить вопрос с сертификацией "Северного потока - 2" до 2022 года - СМИ

В ФРГ могут отложить вопрос с сертификацией "Северного потока - 2" до 2022 года - СМИ
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Журналистам заявили, что процесс затянется на долгий срок

Приостановка процесса сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора со стороны немецкого регулятора отложена до весны 2022 года. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ.

Один из чиновников, знакомых с ситуацией, заявил журналистам, что ожидает от немецкого агентства решения отложить вопрос с запуском российского газопровода до марта 2022 года.

Напомним, днем ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило о приостановке сертификации оператора Nord Stream 2 AG в качестве независимой компании, выполняющей компетентные функции. Для получения одобрения компания должна реорганизовать правовую форму, руководствуясь нормами немецкого законодательства. Nord Stream 2 AG позднее заявил о намерении учредить дочернюю компанию, которая и станет владельцем и оператором участка "Северного потока – 2" на территории Германии. После этого оператор вновь должен подать необходимый пакет документов. Лишь после этого, указали в регуляторе, процесс будет возобновлен.

В Министерстве экономики Германии заявили, комментируя ситуацию, что решение немецкого регулятора лишено политического характера – BNA лишь принимает решения в качестве хозяйствующего субъект, занимаясь исключительно вопросами собственной компетенции. Представитель ведомства Сюзанне Унград указала в беседе с журналистами, что приостановка по решению BNA является лишь промежуточным этапом в длительном процессе, который не затронет энергобезопасность государства.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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