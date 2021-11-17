Прием граждан прекращен

Неизвестные совершили поджог здания посольства Белоруссии в Бельгии. В настоящее время прием граждан по вопросам консульства приостановлен, сообщили в загранучреждении.

Подробности об инциденте отсутствуют. В посольстве указали, что сотрудники временно не занимаются приемом граждан по указанным вопросам из-за технических причин.

Как пишет "БелТА", информация о возобновлении приема будет опубликавана дополнительно.

Позднее в посольстве опровергли информацию, заявив, что речь шла об ошибочной публикации сообщения за август.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты закрыли белорусское генконсульство в Нью-Йорке. 20 октября представительство республики прекратило свою работу.



