Неизвестные подожгли посольство Белоруссии в Бельгии

Прием граждан прекращен

Неизвестные совершили поджог здания посольства Белоруссии в Бельгии. В настоящее время прием граждан по вопросам консульства приостановлен, сообщили в загранучреждении.

Подробности об инциденте отсутствуют. В посольстве указали, что сотрудники временно не занимаются приемом граждан по указанным вопросам из-за технических причин.

Как пишет "БелТА", информация о возобновлении приема будет опубликавана дополнительно.

Позднее в посольстве опровергли информацию, заявив, что речь шла об ошибочной публикации сообщения за август.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты закрыли белорусское генконсульство в Нью-Йорке. 20 октября представительство республики прекратило свою работу.


Источник: БелТА ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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