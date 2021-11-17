Россиянам грозит резкий рост цен на продукты в 2022 году - Центробанк

Россиянам грозит резкий рост цен на продукты в 2022 году - Центробанк
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Регулятор заявил, что для этого имеются все предпосылки

Центробанк считает возможным повторение ситуации с резким ростом продовольственной инфляции. Глава департамента регулятора по денежно-кредитной политике Кирилл Тремасов заявил, выступая на Международном форуме Московской биржи, что можно допустить подобный сценарий на примере крайнего подорожания стоимости удобрений.

Таким образом, указал представитель Центробанка России, речь идет о "не очень хорошем урожае" в текущем году. Налицо преобладание проинфляционных рисков. Самую серьезную угрозу представляет сырьевой рынок – Тремасов видит все предпосылки для того, чтобы стоимость сырья серьезным образом подорожала. 

С таким же неприятным сюрпризом россияне могут столкнуться в энергетической отрасли – существуют риски дальнейшего подорожания стоимости сырья. В указанных условиях вызывает тревогу реакция мировых регуляторов, так как они не выработали определенной политики для решения вопросов с ростом инфляции.

Мировые центробанки не достигли общего знаменателя в сфере денежно-кредитной политики. На рынке прогнозы по поводу дальнейших действий регуляторов сильно разнятся – никто не знает, какую реакцию продемонстрируют ЦБ в случае сильных инфляционных отклонений.

"Наверное, это одна из важнейших неопределенностей нового года", – указал Тремасов.

Ранее экономист Андрей Колганов заявил, что 2022 год будет сопровождаться продолжением экономической стагнации, хотя россиян на этот раз обойдут сильные экономические потрясения. В целом же, считает эксперт, экономика не подарит населению поводы для радости.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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